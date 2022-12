Công an Hà Nội bác tin 4.000 chiến sĩ xin ra khỏi ngành

Giám đốc Công an Hà Nội nói thông tin mỗi năm có 4.000 chiến sĩ xin ra khỏi ngành đang lan truyền trên mạng xã hội gần đây là không đúng sự thật.

Ngày 19/12, tại cuộc họp báo cuối năm do Bộ Công an tổ chức, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết hai năm qua, Công an Hà Nội đã tăng cường siết chặt kỷ cương, công tác quản lý cán bộ và mỗi năm kỷ luật 170 người, trên tổng số 20.000 quân. Số lượng xuất ngũ, xin nghỉ hưu trước tuổi duy trì vào khoảng 150-160 người mỗi năm và "không có gì đột biến".

Việc cán bộ ra quân đa phần thuộc trường hợp trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức kém nên nếu còn ở lại thì sớm muộn cũng phải ra khỏi ngành. Một trường hợp khác do hoàn cảnh gia đình hoặc xin ra khỏi lực lượng để làm ăn buôn bán.

Về đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa, trung tướng Trung cho biết, ông Phương "sức khoẻ không tốt" nên làm đơn tự nguyện xin nghỉ. "Bởi thế tôi khẳng định, hoàn toàn không có chuyện vì bị kỷ luật mà cán bộ xuất ngũ", ông Trung nói và bác thông tin "4.000 chiến sĩ" xin ra khỏi ngành.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung. Ảnh: Phạm Dự

Tại họp báo, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết trong năm qua Bộ Công an đã điều tra hơn 33.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, xoá sổ 590 băng nhóm tội phạm có tổ chức, đạt tỷ lệ 85,06% (cao hơn tỷ lệ quốc hội giao); phát hiện, xử lý hơn 900 nghi phạm về tội tham nhũng và chức vụ.

Về tội phạm ma tuý, đã phát hiện hàng nghìn vụ, thu gần 700 kg heroin, hơn 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 104 kg thuốc phiện, 259 kg cần sa, 185 khẩu súng là tang vật của các vụ án.

Bộ Công an đã xử lý hơn 2,6 triệu trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, xử phạt hơn 3.600 tỷ đồng; tổ chức chữa cháy 1.390 vụ...

Phạm Dự