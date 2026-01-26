Công an Gia Lai phong tỏa căn nhà bắt kẻ tàng trữ ma túy

Hàng chục cảnh sát bao vây, khám xét căn nhà trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, bắt quả tang 4 người tàng trữ, sử dụng ma túy.

Ngày 26/1, Trần Văn Trọng, 33 tuổi bị Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Văn Trọng lúc bị bắt. Ảnh: Công an Gia Lai

Chiều hôm qua, cảnh sát bất ngờ ập vào căn nhà trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, bắt quả tang Trọng cất giấu trong người một túi nylon chứa 7 đoạn ống hút bằng nhựa màu trắng hàn kín hai đầu. Bên trong các đoạn ống nhựa này đều có chứa chất rắn dạng tinh thể (ma túy đá).

Thời điểm bắt quả tang Trọng, lực lượng chức năng phát hiện 3 người khác có mặt tại đây. Qua test nhanh, cả 4 người dương tính với chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trọng, cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan điều tra làm việc với nhóm tàng trữ ma túy. Ảnh: Công an Gia Lai

Trần Hóa