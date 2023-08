Công an được thăng hàm cấp tướng trước thời hạn nếu thành tích đặc biệt xuất sắc

Theo nghị định mới của Chính phủ, sĩ quan công an được xét thăng bậc hàm cấp tướng trước thời hạn nếu lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân, hiệu lực từ 15/8.

Nghị định 57 bổ sung quy định về xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn. Điều kiện là sĩ quan lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; xây dựng công an nhân dân; nghiên cứu khoa học, công tác, học tập.

Những thành tích này giúp sĩ quan được tặng thưởng một trong các hình thức huân chương như: huân chương Sao vàng; huân chương Hồ Chí Minh; huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba; Quân công hạng nhất, nhì, ba; Lao động hạng nhất, nhì, ba; Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhì, ba; Chiến công hạng nhất, nhì, ba; hoặc một trong các danh hiệu vinh dự nhà nước như Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động.

Chính phủ quy định, trong thời gian giữ một chức vụ, sĩ quan công an chỉ được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn một lần. Thời điểm tặng thưởng huân chương, thành tích đặc biệt xuất sắc trong niên hạn giữ cấp bậc hàm hiện tại.

Thời gian thăng bậc hàm cấp tướng trước thời hạn không quá 12 tháng. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ xem xét trường hợp cụ thể, căn cứ mức độ thành tích, phạm vi ảnh hưởng của các hình thức khen thưởng.

Tháng 6/2023, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, trong đó quy định sĩ quan công an được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không còn đủ 3 năm công tác, nếu có yêu cầu, Chủ tịch nước sẽ quyết định.

Quốc hội giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí xét thăng bậc hàm cấp tướng trước thời hạn. Bộ trưởng Công an quy định xét thăng bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ đại tá trở xuống.

Luật cũng bổ sung năm vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng gồm Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; một Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; hai vị trí Phó cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Toàn ngành có không quá 162 thiếu tướng.

Viết Tuân