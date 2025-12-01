Công an đột kích quán karaoke quy mô lớn ở Hà Nội, bắt 18 người

Hà NộiĐột kích quán karaoke Monaza trên phố Trần Duy Hưng, cảnh sát thu 83 bình khí cười N2O và đưa 169 người liên quan về trụ sở.

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết sau khi phân loại đã tạm giữ hình sự 18 người để điều tra về các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc. Trong số này có Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn 'Gốm', chủ quán karaoke), Mai Thị Phương, Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Đình Huy, là những người điều hành và quản lý quán.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Rạng sáng 18/11, công an đồng loạt đột kích quán karaoke Monaza tại số 194 phố Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, phát hiện trong 11 phòng hát đang hoạt động có 4 phòng khách sử dụng bóng cười.

Kết quả test nhanh ghi nhận một nữ nhân viên của quán và 4 khách dương tính với ma túy. Công an thu giữ 83 bình khí cười N2O, đưa 140 nhân viên và 29 khách về trụ sở.

Nhà chức trách ban đầu nhận định quán đã kinh doanh chất cấm là "khí cười" với quy mô lớn.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Phạm Dự