Công an đột kích 3 quán bar ở Bình Dương, Vũng Tàu

TP HCMHàng trăm công an thành phố được lệnh kiểm tra 3 quán bar ở Bình Dương, Vũng Tàu, phát hiện 186 người dương tính với chất ma tuý.

Trăm cảnh sát đột kích 3 quán bar ở Bình Dương, Vũng Tàu Trăm cảnh sát đột kích 3 quán bar ở TP HCM. Video: Công an cung cấp

Ngày 8/7, Công an TP HCM tạm giữ 186 người là khách và nhân viên do nghi liên quan việc tàng trữ và sử dụng ma túy ở 3 quán bar.

Trăm cảnh sát cơ động, hình sự TP HCM kiểm tra các quán bar nghi phức tạp về nạn ma túy. Ảnh: Nhật Vy

Cuối tuần trước, hàng trăm cảnh sát cơ động, hình sự... đồng loạt ập vào kiểm tra quán bar F5 Club ở phường Đông Hòa (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ); Six T Club ở phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) và TGT Disco Club ở phường Vũng Tàu (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Quán bar bị kiểm tra trong lúc rất đông khách. Ảnh: Nhật Vy

Qua kiểm tra nhanh, nhà chức trách ghi nhận 186 khách và nhân viên có phản ứng dương tính với chất ma túy. Tang vật thu hơn 100 gram ma túy tổng hợp; 57 bình khí cười...

Lấy lời khai những người có liên quan, cơ quan điều tra xác định có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cả 3 quán bar này.

186 người bị tạm giữ vì liên quan đến ma túy. Ảnh: Nhật Vy

Việc kiểm tra nằm trong kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP HCM về rà soát, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, không để tội phạm có điều kiện gia tăng hoạt động.

Quốc Thắng