Công an Đồng Nai thành lập lực lượng 'Quả đấm thép' 161

Tổ công tác 161 gồm 6 đội tuần tra hóa trang, mật phục trên đường cùng hàng loạt đội ở các huyện thành, tạo vòng vây khép kín trấn áp tội phạm.

Tối 17/10, Công an Đồng Nai ra quân Tổ công tác 161 với 6 lực lượng chính gồm: cảnh sát hình sự, cơ động, phản ứng nhanh, giao thông, trật tự và phòng chống tội phạm ma tuý.

Cảnh sát cơ động tham gia Tổ công tác 161. Ảnh: Phước Tuấn

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết thành lập lực lượng hỗn hợp tuần tra vũ trang để trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố. Từ đó giữ an ninh trật tự, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tổ công tác 161 có thẩm quyền kiểm tra tất cả mọi người nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông. "Tôi yêu cầu ngay tối nay Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai ngay hoạt động tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn theo các phương án đã đề ra", tướng Quang nói.

Theo Giám đốc Công an Đồng Nai, tổ công tác sẽ đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, sau đó sẽ hoàn chỉnh quy trình, quy chế phối hợp giữa các lực lượng để đạt hiệu quả hơn. "Anh em sẽ từng bước xây dựng thương hiệu Lực lượng 161 thực sự là 'Quả đấm thép' của Công an Đồng Nai, là nỗi khiếp sợ của các loại tội phạm đường phố", ông Quang nói.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đề nghị Lực lượng 161 tuần tra trấn áp tội phạm ngay tối 17/10. Ảnh: Phước Tuấn

Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an Đồng Nai, cho biết từ đầu năm đến nay kinh tế xã hội ở tỉnh đã phục hồi sau đại dịch, nhưng tình hình tội phạm cũng diễn biến phức tạp trở lại. Trong đó nổi lên là các nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp trên đường phố. "Tình trạng đánh nhau, đua xe trái phép, xe hoạt động quá tải, cơi nới... gây bất an trong nhân dân. Công tác tuần tra kiểm soát của công an trong thời gian qua cũng còn một số bất cập", đại tá Nhân nhìn nhận.

Lực lượng 161 gồm hai cấp. Trong đó, 6 đội cấp tỉnh sẽ tuần tra, hóa trang, mật phục... trên các tuyến đường chính tại TP Biên Hòa và các "điểm nóng" để trấn áp, truy bắt các băng nhóm tội phạm. Ngoài ra, ở địa bàn cấp huyện, ngoài các lực lượng nòng cốt sẽ có thêm dân phòng.

Tổ công tác 161 tuần tra kiểm soát trên đường phố Biên Hòa tối 17/10. Ảnh: Phước Tuấn

Phước Tuấn