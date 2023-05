Công an Đồng Nai có tân Phó giám đốc

Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, 46 tuổi, Trưởng phòng An ninh tài chính, đầu tư, Cục An ninh kinh tế, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an Đồng Nai.

Ngày 23/5, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thừa ủy quyền Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Toàn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đồng Nai là một trong những tỉnh thành được xác định là "trọng điểm về tình hình an ninh trật tự" với số lượng án đứng thứ 3 của cả nước, chỉ sau TP HCM và Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (trái) trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho thuợng tá Nguyễn Mạnh Toàn. Ảnh: Thái Hà Thiếu tướng Quang đánh giá, thượng tá Toàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm trong công tác, thể hiện tinh thần trách nhiệm, có năng lực tổ chức điều hành. Với nhiệm vụ được giao, lãnh đạo công an tỉnh mong thượng tá Toàn bám sát nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai để thực hiện tốt nhiệm vụ. Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm về Công an tỉnh Đồng Nai. Ông nói sẽ khắc phục mọi khó khăn, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, gương mẫu trong công tác cũng như cuộc sống. Trước đó, hàng loạt Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được điều động, bổ nhiệm công tác tại các đơn vị khác gồm: đại tá Lê Quang Nhân được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang làm Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đại tá Nguyễn Xuân Thao được điều động giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh đối ngoại. Hiện, Công an Đồng Nai có một Giám đốc và 3 Phó giám đốc. Phước Tuấn