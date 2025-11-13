Công an đồng loạt làm việc tại nhiều Thẩm mỹ viện Mailisa

Cảnh sát kinh tế, cơ động đồng loạt xuất hiện tại các chi nhánh Thẩm mỹ viện Mailisa tại TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đăk Lăk, Khánh Hòa...

* Tiếp tục cập nhật

Sáng 13/11, hàng chục cảnh sát có mặt tại tòa nhà trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận cũ) - trụ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại TP HCM. Hoạt động thường nhật của cơ sở này bị tạm ngưng, nhiều cán bộ làm việc bên trong.

Nhiều xe biển xanh chở cảnh sát đến Thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, TP HCM. Ảnh: Quốc Thắng

Tại Hà Nội, từ hơn 9h sáng cùng ngày, tổ công tác của cơ quan điều tra cũng bất ngờ xuất hiện tại tòa nhà Mailisa trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô. Các cảnh sát cơ động túc trực xung quanh, trước cửa ra vào, để tổ công tác thực hiện công việc bên trong. Những khách hàng có ý định vào đều được yêu cầu rời đi với lý do "cơ sở đóng cửa hôm nay".

Cùng thời điểm, cảnh sát cũng đã đến các chi nhánh Mailisa ở Đăk Lăk, Cần Thơ, Nha Trang... làm việc.

Hiện, nhà chức trách chưa công bố nội dung làm việc tại nhiều cơ sở Mailisa trên các tỉnh, thành khác.

Cảnh sát làm việc tại Mailisa trên phố Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội. Ảnh: Phạm Dự

Vợ chồng bà Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh là chủ chuỗi 17 chi nhánh Mailisa, được công chúng chú ý bởi hình ảnh "dàn siêu xe" triệu USD. Hồi tháng 3, trong sự kiện tại Đà Nẵng do Mailisa tổ chức, đoàn xe của hai vợ chồng này vượt đèn đỏ, bị CSGT xử phạt. Bà Mai sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm và khẳng định mình luôn tôn trọng pháp luật.

Trước đó, hệ thống Mailisa nhiều lần bị phản ánh về quảng cáo quá mức, sử dụng hình ảnh khách hàng không được phép và bán sản phẩm không đúng công dụng công bố. Một chi nhánh từng bị xử phạt hành chính do quảng cáo mỹ phẩm có dấu hiệu gây hiểu nhầm là thuốc. Cơ quan quản lý thị trường cũng từng kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục sai phạm trong khâu ghi nhãn và công bố sản phẩm.

Một số tin đồn gần đây cho rằng Mailisa có hành vi trốn thuế, nhưng đến nay chưa có kết luận chính thức, trong khi phía thương hiệu khẳng định luôn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Trong khi đó, bà Mai luôn khẳng định doanh nghiệp hoạt động minh bạch và "đóng thuế 10-20 tỷ đồng mỗi tháng", tất cả sản phẩm phân phối đều có giấy phép của Bộ Y tế, được nhập khẩu chính hãng, không có "kem trộn" hay hàng trôi nổi.

Cảnh sát cơ động vào trong cơ sở làm việc. Ảnh: Quốc Thắng

Phạm Dự - Quốc Thắng