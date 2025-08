Công an dỏm lừa tiền của chủ trọ

Đà NẵngNguyễn Thành Phúc kết bạn với chủ nhà trọ qua mạng xã hội, tự xưng mình là công an để hỏi thuê, sau đó hứa giúp xử lý tranh chấp để lừa tiền.

Chiều 6/8, Nguyễn Thành Phúc, 26 tuổi, bị Công an phường Hòa Khánh bàn giao cho Công an TP Đà Nẵng điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Thành Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Phúc sử dụng Zalo tên Nguyen Tran Dai An kết bạn với anh Hưng, 51 tuổi, trú phường Liên Chiểu, xưng là cán bộ công an vừa được điều động về phường này công tác. Phúc đề nghị cho thuê trọ tại nhà anh Hưng đang quản lý ở phường Hòa Khánh. Tưởng thật, anh này nhận lời.

Từ ngày 9/7, biết anh Hưng đang vướng tranh chấp dân sự, Phúc dựng kịch bản "chạy việc lấy lại tiền" và chiếm đoạt 180 triệu đồng. Ngày 5/8, khi Phúc tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 500 triệu đồng để lo xong việc, anh Hưng sinh nghi và trình báo công an. Một ngày sau, công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Phúc.

Mở rộng điều tra, công an xác định Phúc còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay 600 triệu đồng và có dấu hiệu lừa đảo nhiều người khác.

Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ ai tự xưng là cán bộ công an qua mạng xã hội. Khi nghi ngờ, cần liên hệ ngay với công an địa phương để xác minh.

Ngọc Trường

* Tên bị hại đã thay đổi