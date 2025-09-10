Công an đề nghị xử lý người chồng trong vụ án 'xăm lên mặt tình địch'

Cà MauNgoài việc làm rõ hành vi bắt cóc và xăm lên mặt tình địch của Nguyễn Như Ý, cơ quan điều tra kiến nghị xử lý người chồng cùng "người thứ 3".

Ngày 9/9, Công an tỉnh Cà Mau hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND khu vực 5 đề nghị truy tố Nguyễn Như Ý (39 tuổi, chủ cơ sở thẩm mỹ), Phan Phương Thảo (23 tuổi) về hai tội Bắt, giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích. Hiện, hai bị can được tại ngoại.

Đối với chồng của Ý và chị Linh (bị hại), cơ quan điều tra kiến nghị xử lý hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng - là nguyên nhân của vụ án.

Theo kết luận điều tra, khoảng 15h ngày 10/4, Ý được người quen thông báo xe của chồng đậu trong nhà nghỉ ở huyện Năm Căn cũ. Cô này gọi người cháu đến nhà nghỉ này kiểm tra, quay video chồng đang ở cùng phòng với chị Linh, gửi lại cho Ý.

Ý sau đó nhờ Thảo thuê taxi từ TP Cà Mau (cũ) đến nhà nghỉ bắt ghen. Tuy nhiên, khoảng 16h40, khi đi qua cầu Kênh Tắc, họ phát hiện chị Linh chạy xe trên đường nên bám theo. Đến trước trụ sở một ngân hàng, Thảo chặn xe chị này, khống chế tay, để Ý dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, mặt.

Tiếp đó, Ý và Thảo bắt "tình địch" lên ôtô chở về cơ sở thẩm mỹ của mình. Tại đây, Thảo giữ chị Linh để Ý đánh vào đầu, mặt, lưng; dùng kéo cắt tóc; dùng máy xăm vào trán, đổ hóa chất lỏng lên mặt bên phải gây thương tích.

Kết luận giám định pháp y xác định, nạn nhân bị thương tích 8% do: thủng màng nhĩ tai phải gây giảm thính lực, nhiều mảng da vùng mặt bong tróc, biến đổi sắc tố và để lại sẹo. Các vết bỏng do hóa chất ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ khuôn mặt, gây tổn hại hình ảnh cá nhân nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, Ý và Thảo không bàn bạc trước kế hoạch gây thương tích, nhưng cả hai đã cùng cố ý thực hiện ở nơi đông người, tạo dư luận xấu. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành 2 tội danh. Trong khi đó, những người liên quan như tài xế taxi, nhân viên thẩm mỹ viện không bị xem là đồng phạm, do họ chỉ làm theo yêu cầu, không có mục đích phạm tội.

Quá trình điều tra, Ý và Thảo đã bồi thường 14 triệu đồng cho nạn nhân. Tuy nhiên, chị này yêu cầu bồi thường hơn 442 triệu đồng, gồm: chi phí điều trị, viện phí, tổn thất tinh thần và chi phí phục hồi thẩm mỹ những vết sẹo.

