Công an đề nghị phạt ông Đặng Hoàng Giang vì 'thông tin sai sự thật' về giám đốc Nhã Nam

Hà NộiCơ quan An ninh cho rằng bài viết sai sự thật của ông Đặng Hoàng Giang trên Facebook có dấu hiệu phạm tội hình sự nhưng chưa đến mức cần xử lý nên đề nghị Sở Văn hóa phạt hành chính.

Thông tin được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội nêu trong văn bản trả lời Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam hôm 10/7. Động thái này đưa ra sau khi Nhã Nam có công văn đề nghị cung cấp "hình thức xử lý cuối cùng" với ông Đặng Hoàng Giang.

Ngày 22/7, Công ty Nhã Nam cho biết bằng các bài viết trên mạng xã hội, ông Giang đã "tạo hiệu ứng truyền thông", "gây thiệt hại lớn với Nhã Nam và cá nhân Giám đốc Nguyễn Nhật Anh". "Các yếu tố chủ quan và cách diễn giải cảm tính có thể dẫn tới những suy luận không khách quan. Bởi thế, công ty đã chuyển vụ việc tới cơ quan có thẩm quyền để điều tra và kết luận theo quy định pháp luật", đại diện công ty nói.

VnExpress đã liên hệ với ông Giang để làm rõ các thông tin liên quan song chưa thể trao đổi.

Trước đó, Công ty Nhã Nam và ông Nguyễn Nhật Anh có đơn tố cáo cho rằng ông Giang "thông tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan An ninh điều tra kết luận hành vi đăng tải các bài viết sai sự thật trên tài khoản Facebook cá nhân có tên "Giang Dang" của ông Đặng Hoàng Giang có dấu hiệu của tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, cơ quan công an cho rằng chưa đến mức xử lý về hình sự, cần xem xét xử lý bằng các hình thức khác.

Ngày 26/6, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội xử lý ông Giang về mặt hành chính theo Nghị định 15/2020. Cùng với đó, công an kiến nghị Bộ Nội vụ thu hồi giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định 152/2020 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

TS Đặng Hoàng Giang.

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, 60 tuổi, quốc tịch Áo, là nhà tâm lý, chuyên gia phát triển, nhà hoạt động xã hội, nghiên cứu và vận động chính sách. Ông là tác giả cuốn Bức xúc không làm ta vô can, Đại dương đen. Ngoài ra, ông Giang có nhiều hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em.

Các lùm xùm bắt đầu từ phạm vi hẹp khi ngày 5/4/2024, ông Giang gửi email thông báo dừng hợp tác với Nhã Nam. Trong nội dung, ông Giang nhắc đến người em của mình bị "suy sụp bởi các hành vi và lời nói của Nhật Anh". "Những lời nói và động chạm cơ thể này mang tính tình dục, vượt quá giới hạn, khiến một nhân viên bé nhỏ sợ hãi, bối rối, căng thẳng, bị tổn thương và cảm thấy không được tôn trọng".

10 ngày sau, ông Giang đăng tải thông báo dừng hợp tác với Nhã Nam lên Facebook cá nhân. Nhưng từ các thông tin được rò rỉ từ email trước đó, nhiều người hiểu rằng quyết định dừng hợp tác liên quan việc ông Giang cho rằng ông Nhật Anh "có lời nói, hành vi động chạm cơ thể quá giới hạn với một nhân viên nữ". Sau động thái này, một số tác giả cũng cho biết ngừng hợp tác với công ty Nhã Nam.

Sau khi thông tin được lan truyền, thông qua fanpage lâu năm của Nhã Nam, ông Nhật Anh gửi lời xin lỗi tới nhân viên, đồng nghiệp, bạn bè, đối tác và độc giả. Ông thừa nhận có một số hành động "thể hiện sự quan tâm, quý mến" nhân viên nữ nhưng cho rằng không vượt quá các giới hạn đạo đức và nằm trong bối cảnh cụ thể, vì thế không lường mức độ sự việc có thể gây tổn thương đến nhân viên.

Cùng thời gian này, ông Nhật Anh bị đình chỉ chức giám đốc và hiện đã quay trở lại cương vị này.

Nhã Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và xuất bản, hoạt động từ năm 2005 đến nay. Đơn vị có lượng lớn độc giả trung thành bởi giữ bản quyền nhiều đầu sách chất lượng tốt, mẫu mã đẹp.

Phạm Dự