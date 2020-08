Công an đề nghị khen thưởng 5 người giải cứu bé sơ sinh

Hà NộiCông an huyện Gia Lâm đề nghị khen thưởng 5 người dân đã đập tường và đưa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đi cấp cứu.

Ngày 21/8, Công an huyện Gia Lâm lần đầu thông tin chi tiết về vụ giải cứu bé trai bị bỏ rơi ở khe tường. Khoảng 17h50 ngày 18/8, chị Giáp Thị Nam Phương, 20 tuổi, xuống tầng 1 khu nhà trọ ở ngõ 173 Đào Nguyên A, thị trấn Trâu Quỳ lấy xe đi làm thì nghe tiếng trẻ khóc. Chị Phương quay lại tìm kiếm, phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi lọt trong khe giữa hai nhà trọ nên nhờ người cứu giúp.

Cùng lúc, anh Nguyễn Lương Bằng, 19 tuổi và Nguyễn Duy Tuân, 24 tuổi ở gần đó chạy đến. Tuy nhiên do khe tường quá hẹp không thể dùng tay để đưa cháu bé ra nên hai anh đã dùng khoan và búa để phá tường. Lúc tiếp cận thành công, bé trai còn nguyên dây rốn, người không mặc quần áo và vẫn tỉnh.

Sau khi cháu bé được đưa ra ngoài thì công an huyện, thị trấn có mặt để cùng cứu nạn nhân, đảm bảo trật tự. Công an sau đó phối hợp cùng chị Phạm Thị Quỳnh Thư, nhân viên y tế và anh Vũ Văn Thê đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế Trâu Quỳ sơ cứu. Anh Thê sau đó tiếp tục lái ôtô đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.

Năm công dân tham gia giải cứu cháu bé đã được Công an huyện Gia Lâm đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì gương người tốt việc tốt.

Anh Bằng bên chỗ tường bị đục để giải cứu bé trai. Ảnh: Phạm Danh.

Chiều 21/8, đại diện Công an huyện Gia Lâm cho VnExpress biết mới đề nghị khen thưởng cho người dân chứ chưa có đề nghị với các cán bộ công an làm nhiệm vụ. "Hôm xảy ra sự việc, chúng tôi có mặt chỉ sau 5 phút kể từ khi nhận được tin báo. Khi cán bộ công an đến nơi, tường đã bị đục thủng còn cháu bé chưa được đưa ra ngoài hoàn toàn", đại diện công an huyện nói và cho hay cảnh sát cứu hộ cứu nạn đã cùng nhiều người dân đưa cháu bé ra ngoài để đi cấp cứu.

Trước thông tin nhiều người cho rằng "công an huyện Gia Lâm tranh công cứu cháu bé của người dân", đại diện Công an huyện Gia Lâm cho hay sự việc còn đang điều tra. Công an Gia Lâm chưa từng thông tin đã đục tường giải cứu bé trai để xảy ra những "hiểu lầm".

Cảnh sát bế cháu bé khi sơ cứu tại bệnh viện Gia Lâm. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, mẹ bé trai là cô gái 20 tuổi, quê Ninh Bình, đang là sinh viên một trường trên địa bàn. Cô gái khai do hoang mang và khủng hoảng về tinh thần nên sau khi sinh con đã bỏ con qua khe cửa sổ từ tầng ba căn nhà. Hiện, cả hai mẹ con đang được chăm sóc sức khỏe và xét nghiệm ADN để xác minh thông tin.

Cùng ngày, Bệnh viện Xanh Pôn cho hay bé trai một ngày tuổi được đưa vào viện trong tình trạng xây xước da toàn thân, nhiễm trùng sơ sinh. Sau ba ngày điều trị, cháu bé đã tỉnh táo, tự thở được và tiếp tục ăn sữa qua sonde, nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần.

Phạm Dự