Công an Đà Nẵng tìm điện thoại rơi xuống cống cho khách nước ngoài

Công an phường Hải Châu hỗ trợ nữ du khách Hong Kong lấy lại điện thoại rơi xuống cống sâu 2 m sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bất thành của người dân hôm 25/12.

Sáng 26/12, đại diện Công an phường Hải Châu xác nhận đã hỗ trợ du khách Hong Kong tìm lại điện thoại bị rơi xuống cống vào khoảng 10h30 ngày 25/12. Ban đầu, cô nhờ nhân viên khách sạn và người đi đường hỗ trợ gắp điện thoại lên nhưng khoảng cách từ miệng hố tới điểm rơi khoảng 2 m khiến mọi nỗ lực bất thành.

Khi thấy nữ du khách bật khóc hoảng loạn, một người dân đã báo tin cho Công an TP Đà Nẵng để hỗ trợ. Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công an phường Hải Châu đã tới hiện trường để hỗ trợ xử lý.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an thành phố Đà Nẵng cùng Công an phường Hải Châu trao lại điện thoại cho du khách. Ảnh: Công an phường Hải Châu

Đại diện công an phường cho biết khi soi đèn có thấy điện thoại nhưng miệng cống hẹp, khoảng cách xa nên đã dùng máy kích thủy lực nâng miệng cống lên. Tiếp đó, một chiến sĩ xuống để tìm điện thoại cho khách.

Khi nhận được điện thoại, du khách Hong Kong xúc động và liên tục nói "Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn công an Đà Nẵng" bằng tiếng Anh.

"Đối với du khách, chiếc điện thoại không chỉ là tài sản quý giá, còn chứa đựng toàn bộ thông tin liên lạc, lịch trình di chuyển và những kỷ niệm quý giá trong chuyến đi", đại diện Công an phường Hải Châu nói, cho biết họ muốn chung tay xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là thành phố đáng sống, đồng thời đưa hình ảnh con người Việt Nam thân thiện tới bạn bè thế giới.

Trước đó, Công an phường Hải Châu cũng hỗ trợ du khách nhận lại tài sản đánh rơi gồm áo khoác, ví - bên trong có tiền và một số giấy tờ tùy thân hồi 18/11. Tại Đà Nẵng, nhiều du khách cũng được Đội Quản lý trật tự du lịch biển Đà Nẵng hỗ trợ tìm đồ thất lạc từ nhẫn cưới rơi xuống biển, điện thoại vùi trong cát hay ví tiền bỏ quên.