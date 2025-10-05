Công an có 34 người dự Đại hội Đảng lần thứ 14

Hà Nội34 người đại diện cho hơn 67.000 Đảng viên của Đảng bộ Công an Trung ương sẽ dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vào đầu năm 2026.

Chiều 5/10, sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc. Đại hội quyết định phát động ngay từ đầu nhiệm kỳ phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc với phương châm "kỷ luật nhất, trung thành nhất - gần dân nhất".

Đại hội cũng nhất trí bầu đoàn đại biểu gồm 34 người, đại diện cho hơn 67.000 đảng viên của Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trong đó, 3 đại biểu đương nhiên, 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Theo quyết định vào tháng 7 của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội lần thứ 14 của Đảng sẽ có 1.588 đại biểu tham dự, trong đó 165 Ủy viên Trung ương khóa 13, 353 đại biểu bầu và 1.070 đại biểu chỉ định.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu bầu đại biểu dự Đại hội 14 của Đảng. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu bế mạc, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, cho hay những năm qua lực lượng công an có nhiều dấu ấn đậm nét; tiên phong đi đầu, dẫn dắt, kiến tạo phát triển nhiều vấn đề mới.

Sau đại hội thành công, Bộ trưởng thấy đây sẽ là động lực để lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ với yêu cầu ngày càng cao; phấn đấu thực hiện thắng lợi quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là "công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu và là một trong các lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương chiến lược nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh".

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 đã triệu tập 350 đại biểu trong toàn lực lượng. Đây cũng là lần đầu tiên Ban tổ chức điểm danh đại biểu bằng công nghệ số và triển khai phòng họp không giấy tờ. Các thông tin, văn bản sẽ tích hợp trên máy tính bảng để phục vụ đại biểu và đảm bảo an toàn, bảo mật.

Phạm Dự