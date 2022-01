Công an chuyển nghề lập trình viên sau 10 tháng học online

Lê Hà Mạnh Linh (Bắc Kạn) từ công an chuyển sang làm lập trình viên sau 10 tháng học trực tuyến tại FUNiX.

Tốt nghiệp ngành nghiệp vụ an ninh, công tác hơn ba năm trong ngành công an, anh Lê Hà Mạnh Linh vẫn đam mê rất lớn dành cho công nghệ thông tin. Anh cho biết, từ những năm cấp ba, anh đã yêu thích máy tính, Tin học và từng đại diện tỉnh Bắc Kạn tham gia cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2013.

Lê Hà Mạnh Linh yêu thích công nghệ, quyết tâm học trực tuyến để chuyển nghề thành lập trình viên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ban đầu, anh lựa chọn ngành học theo truyền thống gia đình. Trong thời gian công tác, Mạnh Linh nhận thấy bản thân vẫn phù hợp hơn với công nghệ thông tin và khao khát học, chuyển nghề. Tuy nhiên, anh không thể thực hiện do công việc bận rộn.

Khi biết đến FUNiX với mô hình đào tạo online linh hoạt, Mạnh Linh như tìm được một lối đi mới. Giấu gia đình, anh đăng ký học với quyết tâm tìm được công việc phù hợp trong ngành IT, trở thành lập trình viên. Từ đó, anh ngày đi làm, tối tranh thủ học công nghệ trực tuyến. Nam học viên thường phải thức đến tận khuya, dậy sớm để nghiên cứu học liệu và hoàn thành bài tập, bài luận. Với tính tự giác, kỷ luật cao, nếu không học được, Linh luôn nhắn với hannah (cán bộ chăm sóc học viên) bù vào ngày hôm sau. Đôi khi, anh cố gắng học trước tiến độ để có thời gian nghiên cứu sâu hay chuẩn bị cho buổi thi.

Nhập học FUNiX từ tháng 2/2021, thời điểm quá bận, Mạnh Linh bảo lưu dài hạn vì điều kiện công tác. Việc gia đình phản đối cũng khiến anh chán nản, có ý định nghỉ học. Để khắc phục, nam học viên cho phép bản thân thả lỏng, giải tỏa căng thẳng những lúc mất động lực, đồng thời, tìm đến sự hỗ trợ của hannah, mentor (chuyên gia công nghệ).

Mạnh Linh cho biết, các hannah đã hỗ trợ mình xin gia hạn môn học, khích lệ tinh thần và nhắc tiến độ học tập phải hoàn thành. Trong khi đó, mentor giúp anh giải quyết nhiều câu hỏi khó, nhiều vấn đề kiến thức học búa cũng như định hướng nghề nghiệp... "Với mình, hannah và mentor là những mối quan hệ quý giá để có thể phát triển công việc và tiếp tục học tập sau này", anh nói thêm.

Hannah Ngọc Thương, người đồng hành với Mạnh Linh ở FUNiX nhận xét nam học viên thông minh, giỏi tiếng Anh, khiêm tốn và vô cùng nghiêm túc trong học tập. "Linh luôn lễ phép và đảm bảo tiến độ học. Điểm tổng kết của bạn đều ở mức 8, 9. Bạn đã thuyết phục được gia đình bằng quyết tâm và hành động theo đuổi đam mê đến cùng", cô chia sẻ.

Với tính kỷ luật cao, Mạnh Linh từng bước chinh phục chương trình học công nghệ, ứng tuyển thành công vị trí lập trình viên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ban đầu, Mạnh Linh chỉ có một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và một số kiến thức lập trình Pascal còn đọng lại từ cấp 3. Trải qua 10 tháng học tại FUNiX, anh đã nắm được những kiến thức cơ bản về công nghệ và kỹ năng cần sử dụng trong quá trình làm việc. FUNiX cũng giúp nam học viên kết nối tuyển dụng thành công ở Sotatek - nơi anh đang thử việc.

"Quá trình ứng tuyển, FUNiX giúp đỡ mình rất nhiều vì mình hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Từ viết CV đến phỏng vấn, mình đều được các anh chị tại đây hướng dẫn chi tiết", Linh kể lại.

Tuy là hai lĩnh vực khác xa nhau, nhưng ngành công an và IT cũng có một số điểm chung về cách làm việc cẩn thận, kỷ luật. Anh tin rằng dù chưa có kinh nghiệm IT, song kỹ năng trong ngành công an như giao tiếp xã hội, xử lý tình huống và một số kiến thức về luật hoàn toàn có thể áp dụng trong môi trường làm việc sắp tới.

Sắp tới, Mạnh Linh muốn nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức trong công ty Sotatek, có được mức lương tốt để ổn định cuộc sống tại Hà Nội. Mục tiêu dài hạn hơn của anh là tiếp tục học để lấy bằng đại học công nghệ thông tin nhằm phát triển xa hơn trong ngành.

Quỳnh Anh