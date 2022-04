Công an cấp xã có thể cấp đăng ký xe máy

Bộ Công an sẽ phân cấp cho công an xã tại một số nơi đủ điều kiện được tiếp nhận hồ sơ đăng ký biển số xe máy, từ giữa tháng 5.

Tại hội nghị An toàn giao thông toàn quốc sáng 14/4, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an, cho biết cơ quan này đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp nhận xử lý vụ, việc đến cấp xã để tạo thuận lợi cho người dân.

Cụ thể, Bộ sẽ phân cấp cho công an cấp huyện đăng ký ôtô; công an cấp xã tại một số địa phương đạt tiêu chí đăng ký, quản lý xe máy, môtô. Hiện nay, giấy đăng ký ôtô do Phòng Cảnh sát giao thông thuộc công an tỉnh, thành phố cấp; giấy đăng ký môtô, xe máy do công an cấp huyện cấp.

"Bộ Công an đang hoàn thiện đề án đấu giá biển số xe để trình Chính phủ, đáp ứng nhu cầu của người dân", thiếu tướng Nguyễn Văn Long nói.

Giấy đăng ký môtô xe máy. Ảnh: Bá Đô

Trong dịp 30/4-1/5 tới, ngành công an sẽ mở đợt cao điểm tuần tra, tập trung lực lượng để đảm bảo an toàn giao thông trên cả nước. Bộ sẽ bố trí ba đoàn công tác đến các địa phương từ 15/4 đến 15/5. Các lực lượng sẽ đổi mới tuần tra kiểm soát, tăng cường thiết bị, công nghệ giám sát ghi hình chủ xe.

Bộ Công an giao các đơn vị, địa phương hoàn thiện phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông; rà soát hiện trạng các tuyến, nhất là tuyến phức tạp để kịp thời khắc phục bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết "điểm đen", tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 3 tháng đầu năm, cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 614.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền hơn 670 tỷ đồng, tước 57.700 giấy phép lái xe.

Công an các địa phương đã phát hiện 35 vụ với hơn 900 thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Anh Duy