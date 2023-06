Công an Bình Dương: Nạn nhân bị phi tang xác có thể là người nước ngoài

Cảnh sát nhận hơn 100 tin báo người mất tích nhưng vẫn chưa xác định danh tính nạn nhân bị đốt xác, phi tang thi thể; và không loại trừ nạn nhân là người nước ngoài.

Chiều 7/6, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã khởi tố vụ án liên quan việc phát hiện một phần thi thể nạn nhân bị đốt tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên.

Đại tá Trần Văn Chính thông tin vụ án trong buổi họp báo UBND tỉnh Bình Dương chiều 7/6. Ảnh: Phước Tuấn

Theo ông Chính, qua xét nghiệm ADN, nạn nhân là nam giới trưởng thành, cao 1,67-1,7 m.

"Nạn nhân có thể chết cách thời điểm phát hiện 8-14 ngày, đến nay công an đã nhận hơn 100 tin nhắn báo người thân mất tích nhưng không liên quan vụ án", ông Chính nói và cho biết vẫn chưa xác định được danh tính, không loại trừ nạn nhân là người nước ngoài.

Để mở rộng phương án điều tra, Công an Bình Dương đã nhờ sự hỗ trợ của Bộ Công an, công an các tỉnh thành. Sở Ngoại vụ cũng vào cuộc rà soát lao động nước ngoài.

"Chúng tôi rất mong người dân có thông tin hữu ích liên quan đến người mất tích, vụ án, tiếp tục cung cấp cho cơ quan điều tra", ông Chính nói.

Trước đó chiều 24/5, người dân phát hiện một phần chân người trong túi xách đang cháy. Khi khám nghiệm hiện trường, bên dưới túi xách, cảnh sát thấy hai tay có gắn móng giả, chưa cháy hết.

Phước Tuấn