Công an Bình Dương có giám đốc mới

Đại tá Tạ Văn Đẹp, 48 tuổi, quê Tây Ninh, được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thay đại tá Trịnh Ngọc Quyên.

Ngày 24/4, quyết định bổ nhiệm, điều động đại tá Đẹp thôi giữ chức Phó giám đốc Công an Tây Ninh để làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương được thượng tướng Lương Tam Quang, thứ trưởng Bộ Công an, công bố.

Người tiền nhiệm là đại tá Trịnh Ngọc Quyên được điều động làm Giám đốc Học viên An ninh nhân dân.

Thượng tướng Lương Tam Quang (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Tạ Văn Đẹp. Ảnh: Yên Khánh

Thượng tướng Lương Tam Quang cho biết, đại tá Đẹp là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tận tụy với công việc.

Phát biểu nhận chức, đại tá Đẹp nói sẽ quyết tâm phát huy năng lực, sở trường bản thân cùng tập thể Công an tỉnh Bình Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Tân Giám đốc Công an Bình Dương là Tiến sĩ Cảnh sát nhân dân. Trước khi làm Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, ông Đẹp là Trưởng Công an huyện Dương Minh Châu, Trưởng phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

