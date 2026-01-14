Chủ tài khoản Facebook Lê Minh Vũ bị bắt

Thanh HóaBị can Lê Minh Vũ bị cáo buộc đăng bài viết trên Facebook nhằm xâm phạm lợi ích của nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực và gây nhận thức sai lệch trong dư luận.

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can với ông Vũ, 58 tuổi, ở phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hoá về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giam ông Vũ. Ảnh: Lam Sơn

Theo cơ quan điều tra, giai đoạn 2023-2025, ông Vũ thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Lê Minh Vũ và fanpage Cổng thông tin điện tử Lê Minh Vũ... đăng nhiều bài viết chứa đựng nội dung "thể hiện quan điểm, ngôn từ mang tính phủ nhận, công kích, thiếu căn cứ với Đảng, nhà nước và các cơ quan chính quyền"; xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh đạo địa phương.

Nhà chức trách cáo buộc, các nội dung này có dấu hiệu xâm hại lợi ích của nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời gây hoang mang dư luận, gây ra nhận thức sai lệch, tiêu cực về công tác cán bộ...

Nhà chức trách công bố đã thu nhiều tài liệu liên quan hành vi cáo buộc khi khám xét nơi ở của bị can. Vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Lê Hoàng