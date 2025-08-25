Concert 'Sao nhập ngũ' kể câu chuyện người lính

Chương trình âm nhạc diễn ra ở Công viên Sáng tạo TP HCM, tối 24/8, thu hút gần 20.000 khán giả. Gần bốn giờ, chương trình chia thành bốn chương, tái hiện hình ảnh người lính, từ bước chân nhập ngũ đến khát vọng tuổi trẻ hôm nay.
Ở phần mở đầu, 200 sĩ quan và chiến sĩ thuộc Lục quân, Phòng không không quân, Đặc công, Hải quân xuất hiện trên sân khấu diễu binh trên nền giai điệu Hát mãi khúc quân hành (nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền sáng tác).
Hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam bước đi trong không khí trang nghiêm, giương cao lá cờ Tổ quốc thể hiện tinh thần tiếp bước cha ông của thế hệ trẻ. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Các nghệ sĩ tái hiện hình ảnh những chàng trai mười tám - đôi mươi rời xa gia đình, vượt dải Trường Sơn ra trận, qua ca khúc Bước chân trên dải Trường Sơn - Tôi phi thường (Vũ Trọng Hối - Bùi Công Nam).
50 chiến sĩ đặc công cũng có phần trình diễn kỹ năng chiến đấu như chẻ gạch bằng tay, nhảy qua vòng lửa, leo tường, khiến khán giả phấn khích.
Soobin trình diễn Dancing In The Dark trong đêm concert với sự hỗ trợ diễn xuất của diễn viên Yên Đan. Hình ảnh cô gái trao chiếc khăn tay cho người yêu trước giờ ra trận tạo cảm xúc cho người xem.
Rapper Pháo, ca sĩ Trang Pháp, Chi Pu, Hương Giang Idol, diễn viên Hậu Hoàng, Ninh Dương Lan Ngọc trong hình ảnh những cô gái trong khói lửa chiến trường qua ca khúc Cô gái mở đường (Xuân Giao).
Các giọng ca trẻ thể hiện giai điệu rộn ràng của Xuân chiến khu (Xuân Hồng).
Sau phần biểu diễn, một số nguyên cán bộ, cựu chiến binh xuất hiện trong thước phim tư liệu nói về sự hy sinh của đồng đội, của những người mẹ, người vợ ở hậu phương. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Xun, vợ liệt sĩ Trần Văn Kính, khiến khán giả rơi nước mắt.
Thước phim tài liệu về câu chuyện hy sinh của thế hệ cha ông. Video: Hoàng Dung
Khán giả khóc khi xem thước phim tài liệu.
Nhạc sĩ Bùi Công Nam (trái) cùng Nguyễn Hùng (nhóm Maydays) trong tiết mục Còn gì đẹp hơn. Ca khúc gợi nhớ cảm xúc về hình ảnh những chàng lính trẻ rời xa vòng tay mẹ, xa ghế nhà trường vào chiến trường.
Tiết mục Còn gì đẹp hơn. Video: Hoàng Dung
Tốp ca Hòa Minzy, Trang Pháp, Chi Pu, LyLy, Diệp Lâm Anh, Dương Hoàng Yến, Lan Ngọc, Hậu Hoàng, Kỳ Duyên, Cara khiến fan xúc động khi thể hiện Mẹ yêu con (nhạc si Nguyễn Văn Tý).
Trúc Nhân hát về niềm vui đất nước độc lập, thống nhất, trong liên khúc Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Như có Bác trong ngày đại thắng (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - nhạc sĩ Phạm Tuyên). Hàng chục nghìn khán giả hòa giọng cùng ca sĩ.
Trúc Nhân nói: "Nếu ai đó hỏi rằng liệu người trẻ có yêu nước như thế hệ cha anh? Tôi xin khẳng định là 'có'. Chúng tôi xin yêu nước bằng cách sống tử tế, lao động miệt mài, học hỏi và thầm lặng cống hiến".
Khán giả hát vang Như có Bác trong ngày đại thắng. Video: Hoàng Dung
Liên khúc Huế - Sài Gòn - Hà Nội và Như có Bác trong ngày đại thắng. Video: Hoàng Dung
Nghệ sĩ Bạch Tuyết cùng rapper Pháo thể hiện Nam quốc sơn hà (DTAP). Nhạc phẩm gợi lên không khí hào hùng, lấy cảm hứng từ anh hùng Lý Thường Kiệt ra trận, đồng thời nói về trách nhiệm bảo vệ đất nước, giữ thời bình của thế hệ trẻ.
Tiết mục Nam quốc sơn hà. Video: Hoàng Dung
Chương trình kết thúc với bản Khát vọng tuổi trẻ. Sân khấu rực rỡ trong màn pháo hoa và giấy.
Sao nhập ngũ lấy cảm hứng từ show truyền hình thực tế cùng tên, tổ chức qua nhiều mùa với sự tham gia của các ngôi sao giải trí. Họ cùng trải nghiệm cuộc đời quân ngũ, thu hút sự chú ý của khán giả.
Hoàng Dung - Minh Quân