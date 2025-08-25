Concert 'Sao nhập ngũ' kể câu chuyện người lính

Ở phần mở đầu, 200 sĩ quan và chiến sĩ thuộc Lục quân, Phòng không không quân, Đặc công, Hải quân xuất hiện trên sân khấu diễu binh trên nền giai điệu Hát mãi khúc quân hành (nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền sáng tác).

Hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam bước đi trong không khí trang nghiêm, giương cao lá cờ Tổ quốc thể hiện tinh thần tiếp bước cha ông của thế hệ trẻ. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp