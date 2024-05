Concert Madonna hút 1,6 triệu khán giả

Brazil1,6 triệu người xem concert miễn phí của Madonna tại bãi biển Copacabana (Rio de Janeiro), hôm 5/5, bất chấp cái nóng của quốc gia Nam Mỹ.

Madonna hát Nothing Really Matters Madonna hát Nothing Really Matters. Video: YouTube Madonna Nagio

Theo The Guardian, "nữ hoàng nhạc pop" trình diễn trong hơn hai tiếng nhiều bản hit như Like a Pray, Vogue, Express Yourself. Bà nhiều lần cảm ơn sự cuồng nhiệt của khán giả: "Chúng ta đang ở đây, nơi đẹp nhất thế giới, với đại dương, những ngọn núi và Chúa Jesus" (ca sĩ ám chỉ đến bức tượng Chúa Cứu thế nổi tiếng ở Rio de Janeiro). Hai ca sĩ Brazil - Anitta và Pabllo Vittar - tham gia một số tiết mục.

Concert là buổi diễn cuối cùng trong The Celebration Tour, tour diễn kỷ niệm bốn thập niên ca hát của Madonna, khởi động từ tháng 10 năm ngoái. Theo Deadline, ca sĩ đã phá vỡ kỷ lục của The Rolling Stones. Nhóm rock từng biểu diễn ở địa điểm tương tự, với 1,2 triệu khán giả. Trước đó, buổi diễn lớn nhất trong sự nghiệp của Madonna là năm 1987 ở Paris, Pháp, với 130.000 khán giả.

Madonna và các vũ công ttrong concert. Ảnh: Reuters

Nhiều người đổ về Rio de Janeiro từ trước đó vài ngày để xem concert, khiến khách sạn, nhà nghỉ đều "cháy phòng". Những người giàu thuê du thuyền để xem buổi biểu diễn từ trên biển. Hơn 3.000 cảnh sát đã được triển khai xung quanh khu vực bãi biển. Chính quyền đã sử dụng chiến lược quản lý đám đông tương tự như cách họ bảo vệ lễ đón giao thừa nổi tiếng của thành phố.

Để tránh việc khán giả bị thiệt mạng do thời tiết quá nóng như trong concert của Taylor Swift cuối năm ngoái, lính cứu hỏa được huy động để phun nước trước buổi diễn. Họ cũng làm nhiệm vụ tương tự mỗi khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C.

Khán giả xem concert của Madonna. Ảnh: EPA

Chính quyền Rio de Janeiro cho biết họ đã chi 20 triệu reais (3,9 triệu USD) để Madonna đến tổ chức concert. Phần còn lại do các nhà tài trợ tư nhân chi trả. Nhà chức trách ước tính sự kiện có thể mang lại khoảng 300 triệu reais (59,1 triệu USD) cho nền kinh tế Rio de Janeiro.

Madonna, 66 tuổi, là ca sĩ Mỹ, được mệnh danh "nữ hoàng nhạc Pop". Bà nổi tiếng từ thập niên 1980 với hơn 300 triệu album bán ra, hàng tỷ USD doanh thu từ các tour diễn trong suốt sự nghiệp ca hát.

Bà là người đặt nền móng cho việc xây dựng hình mẫu ngôi sao nhạc pop hiện đại, ảnh hưởng đến nhiều giọng ca sau này, trong đó có Britney Spears. Trước Beyonce hay Taylor Swift, Madonna là sao nữ đầu tiên xây dựng hình ảnh tự chủ, độc lập và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp. Những bài hát làm nên tên tuổi của bà gồm Back That Up To The Beat, Take a Bow, Vogue, Like a Virgin, Express Yourself.

Thanh Thanh (theo The Guardian)