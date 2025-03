Concert của Taylor Swift là Tour diễn Thế kỷ

Mỹ"The Eras Tour" của Taylor Swift được vinh danh là Tour diễn Thế kỷ tại lễ trao giải iHeart Radio Music Award.

Sự kiện được tổ chức tại nhà hát Dolby tại Los Angeles vào ngày 17/3 (giờ địa phương). Taylor Swift không tham dự nhưng gửi video phát biểu nhận giải đến chương trình. Ca sĩ nói: "Thay mặt những người đồng hành tôi trong tour diễn, tất cả nghệ sĩ hỗ trợ, ban nhạc và êkíp, tôi không thể diễn tả vinh dự này có ý nghĩa lớn thế nào. Hôm nay cũng là ngày tròn hai năm sân khấu đầu tiên của The Eras Tour diễn ra".

Ca sĩ cho biết sau khi chuỗi concert khép lại vào tháng 12/2024, cô dành thời gian suy nghĩ rất nhiều điều. "Mọi người thường cho rằng đôi khi thử thách lớn nhất đời người lại trở thành điều khiến bạn tự hào, hoặc mang lại cảm giác thỏa mãn sau khi chinh phục chúng. Và chuyến lưu diễn này chính là điều khó nhất tôi từng làm trong đời. Ba tiếng rưỡi đồng hồ cho mỗi đêm, thời lượng này còn nhiều hơn các show tôi đã thực hiện", Taylor Swift nói thêm.

Taylor Swift trong video phát biểu nhận giải Tour diễn Thế kỷ. Video: Fox

Theo nghệ sĩ, tình yêu của người hâm mộ là điều duy nhất khiến cô có đủ sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. "Chính các bạn đã biến những ca khúc trong hai thập niên làm nghề của tôi thành một danh sách nhạc dài ba tiếng rưỡi. Các bạn có sự đam mê, hào phóng để đến xem tôi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Điều đó làm tôi kinh ngạc. Tôi mãi biết ơn mọi người, trân trọng tình cảm này nhiều hơn các bạn nghĩ", cô cho biết.

Sau bài phát biểu, ban tổ chức chiếu tiết mục Mirrorball trong đêm đầu tiên của The Eras Tour tại bang Arizona, ngày 17/3/2023. Ngoài danh hiệu trên, cô góp mặt trong 10 đề cử và thắng giải Nghệ sĩ của năm. Đến nay, ca sĩ có tổng cộng 19 cúp của iHeartRadio Music Awards, bao gồm giải Innovator Award năm 2013, tôn vinh sự sáng tạo cho nền âm nhạc. Năm nay, Lady Gaga nhận danh dự này.

Taylor Swift trên sân khấu "Mirrorball" trong đêm lưu diễn đầu tiên của "The Eras Tour". Ảnh: Fox

The Eras Tour được xem là chuyến lưu diễn quốc tế gây tiếng vang của Taylor Swift trong năm 2023 và 2024, có hơn 10 triệu khán giả. Sau 149 đêm diễn khắp 21 quốc gia, chuỗi hòa nhạc khép lại ngày 8/12/2024, thu về khoảng 2,2 tỷ USD. Hiện Eras Tour là concert có doanh thu cao nhất mọi thời, xếp trên Music of the Spheres của ban nhạc Coldplay.

Taylor Swift 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Ngoài giọng hát hay, ca sĩ có khả năng sáng tác, tạo ra nhiều hit trong sự nghiệp. Sau 11 album, ca sĩ nhận 14 giải Grammy, có nhiều chuyến lưu diễn quốc tế thành công. Năm 2023, cô được TIME chọn là Nhân vật của năm. Tháng 11/2024, cô xếp thứ hai trong top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tạp chí Billboard.

iHeartRadio Music Awards diễn ra lần đầu năm 2014, là giải thưởng âm nhạc thường niên tôn vinh các nghệ sĩ, ca khúc thành công nhất trên đài radio iHeartMedia. Ngoài những giải thưởng chính, sự kiện trao sáu giải đặc biệt gồm Tour diễn Thế kỷ (giải mới của năm nay), giải Biểu tượng, giải Nhà sáng tạo, giải Cột mốc, giải Đột phá và Hãng thu âm của năm.

Trailer "The Eras Tour" của Taylor Swift Trailer phim hòa nhạc "Taylor Swift: The Eras Tour". Video: YouTube Taylor Swift

Phương Thảo (theo People)