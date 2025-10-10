Concert của G-DRAGON tại Việt Nam mở bán vé đêm thứ 2

"Ông hoàng Kpop" G-DRAGON sẽ diễn thêm một đêm thứ hai tại 8Wonder Ocean City vào 9/11, sau khi toàn bộ vé concert đêm 1 cháy hàng.

G-DRAGON đã cho thấy sức nóng của mình khi toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được "quét sạch" trong chưa đầy 30 phút mở bán. Hàng triệu fan kiên trì xếp hàng, hồi hộp chờ đợi từng giây phút để có thể sở hữu tấm vé gặp thần tượng tại G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBANK tổ chức ở 8Wonder Ocean City

Trước sự ủng hộ của fan, nam ca sĩ cùng ban tổ chức đã quyết định mở thêm đêm diễn thứ hai vào 9/11, giúp khán giả có thêm cơ hội mua vé, trải nghiệm concert. Đây cũng là lần đầu tiên G-DRAGON tổ chức hai đêm concert tại Việt Nam.

G-Dragon sẽ diễn 2 đêm concert tại Việt Nam. Ảnh: BTC

Lịch mở bán vừa được công bố. Theo đó, đợt bán vé sớm dành cho thành viên G-DRAGON Official Membership sẽ diễn ra từ 10h sáng đến 11h59 tối ngày 11/10. Tiếp theo là cơ hội săn vé sớm dành cho khách hàng VPBank (VPBank Presale), diễn ra từ 10h sáng đến 11h59 tối ngày 12/10. Đợt mở bán rộng rãi dành cho tất cả khán giả sẽ bắt đầu từ 10h sáng ngày 13/10.

Ngoài thông tin bán vé, sơ đồ chỗ ngồi và hạng vé cũng vừa được ban tổ chức tung ra. Hạng VVIP giá 8 triệu đồng với đặc quyền ngồi sát sân khấu, cơ hội tiếp cận thần tượng trong buổi tổng duyệt, buổi chia tay nghệ sĩ sau đêm nhạc cùng bộ quà tặng độc quyền gồm thẻ, dây đeo và card ảnh. Vé VIP giá 7,3 triệu mang đến cơ hội gặp gỡ G-DRAGON tại buổi tổng duyệt, chỗ ngồi đẹp cùng quà tặng độc quyền.

Hạng vé Premium giá 6,5 triệu có tầm nhìn bao quát sân khấu trung tâm, giúp khán giả thưởng thức đêm nhạc trọng vẹn. Khu vé đứng GA mang đến trải nghiệm cùng nhảy, cùng hát trong bầu không khí cuồng nhiệt của hàng nghìn fan. Còn các hạng vé từ CAT1 đến CAT6 được thiết kế linh hoạt với đa dạng chỗ ngồi, từ những vị trí gần sân khấu đến các vị trí hai bên với mức giá dễ tiếp cận.

Là thành viên gạo cội của Big Bang, G-DRAGON từ lâu đã được xem như nguồn cảm hứng thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp K-Pop trên toàn cầu, nổi bật với âm nhạc đột phá cùng sức ảnh hưởng định hình xu hướng thời trang. Ảnh hưởng của anh vượt khỏi ranh giới âm nhạc, lan tỏa mạnh mẽ trong thời trang, văn hóa và sáng tạo, khẳng định vị thế của một tượng đài đương đại toàn cầu.

Sau 7 năm vắng bóng các dự án solo, anh đã có màn trở lại vào năm 2024 với single Power, nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng. Tiếp nối thành công ấy, ngày 25-2-2025, G-DRAGON phát hành album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch, cũng là dự án solo dài hơi đầu tiên sau hơn 11 năm

Hai đêm concert liên tiếp của G-DRAGON tại Việt Nam được dự báo thu hút hàng trăm nghìn khán giả cùng làn sóng du khách quốc tế đổ về, biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí châu Á trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu – điểm đến của những concert đình đám.

Yên Chi