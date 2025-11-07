Concert của G-DRAGON 'cháy' vé bổ sung sau vài phút

Các hạng vé cao nhất của concert tại 8Wonder Ocean City, gồm VVIP, VIP và Premium, bán hết chỉ trong vài phút mở bán lúc 10h ngày 7/11.

Trước sức nóng của "ông hoàng K-pop", 10h ngày 7/11, ban tổ chức thông báo mở bán vé bổ sung cho G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank tại 8Wonder Ocean City. Các hạng vé cao nhất nhanh chóng bán hết. Trong đó, fan mua hạng vé VVIP, mức giá 8 triệu đồng, sẽ được tham gia buổi tổng duyệt và tiễn G-DRAGON sau concert. Hạng vé VI, mức giá 7,3 triệu đồng, cũng có quyền lợi xem tổng duyệt trước khi concert chính thức diễn ra.

Hiện, khâu tổ chức, từ sân khấu đến các khu vực phục vụ người hâm mộ, đã hoàn thiện để sẵn sàng phục vụ khán giả trong hai đêm diễn ngày 8-9/11.

Cùng ngày, hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi bắt đầu đổ về Vinhomes Ocean Park 3 để chuẩn bị tham gia hai buổi concert của thần tượng. Yến Nhi (sinh năm 2001, TP HCM) chia sẻ, bạn đến Hà Nội sớm một ngày để tận hưởng và trải nghiệm mùa thu Hà Nội. Ngay khi đáp xuống sân bay, cô gái bắt Vinbus để đến thẳng điểm đổi vòng, đăng ký xác thực khuôn mặt tại tầng 1 Vincom Mega Mall - Vinhomes Ocean Park 1. Là fan của G-DRAGON hơn một thập kỷ, Nhi mong chờ bài hát That XX được vang lên tại Việt Nam.

Cũng giống Nhi, Minh Phương (sinh năm 1993, TP HCM) cùng nhóm bạn bốn người đến đổi vòng từ sớm, ngay khi tới Hà Nội để nhận quà tặng (merchandise) từ ban tổ chức. Cô đã hâm mộ G-DRAGON từ những ngày đầu anh ra mắt và đồng hành cùng thần tượng xuyên suốt quãng thời gian nhiều thăng trầm. Đây là lần đầu tiên cô đi concert của nam nghệ sĩ nên đã cố gắng tranh vé, thuê người đặt cùng để tăng cơ hội nghe thần tượng hát trực tiếp.

"Mình đã đồng hành cùng G-DRAGON từ năm 2008 đến nay bởi rất nể phục hành trình nỗ lực và cống hiến hết mình của anh cho nghệ thuật. Concert này giống như giấc mơ của những năm tuổi teen thành hiện thực vậy", Phương nói thêm.

Minh Phương (thứ hai từ phải sang) cùng nhóm bạn tại điểm đổi vòng. Ảnh: Tùng Đinh

Không chỉ thu hút người hâm mộ trong nước, nhiều fan quốc tế đã có mặt từ sớm để đổi vòng, gặp thần tượng và thăm thú Việt Nam. Lalaine Boco (1998, Philippines) và chị gái Darlene Boco đang trải nghiệm các hoạt động giải trí, tiện ích tại Ocean City. Lalaine Boco kể lại, khi G-DRAGON tổ chức concert ở Manila (Philippines), cô đang ở Singapore nên đã cố gắng săn vé ở Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) nhưng thất bại, cuối cùng, may mắn đến với hai chị em ở chặng Việt Nam.

"Thời tiết tuy mưa nhưng không khí nơi đây rất tuyệt vời, chúng tôi đã có đầy ắp bộ nhớ với hình check-in tại Ocean City. Tôi rất háo hức được gặp G-DRAGON vào ngày mai để được nghe giọng thần tượng trực tiếp lần đầu tiên", cô nói thêm.

Lalaine Boco và chị gái Darlene Boco (từ trái sang) tham quan Ocean City bất chấp trời mưa. Ảnh: Tùng Đinh

Trước đó, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã bán vé hai buổi biểu diễn vào giữa tháng 10. Hàng trăm nghìn người đã xếp hàng để chờ mua, sau đó, toàn bộ hạng vé cháy hàng chỉ trong 30 phút trong ngày mở bán cho đêm diễn đầu tiên.

Là thành viên gạo cội của Big Bang, G-DRAGON từ lâu đã được xem như nguồn cảm hứng thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp K-pop trên toàn cầu, nổi bật với âm nhạc đột phá cùng sức ảnh hưởng định hình xu hướng thời trang. Ảnh hưởng của anh vượt khỏi ranh giới âm nhạc, lan tỏa mạnh mẽ trong thời trang, văn hóa và sáng tạo, khẳng định vị thế của một tượng đài đương đại toàn cầu.

Sau 7 năm vắng bóng các dự án solo, anh đã có màn trở lại vào năm 2024 với single Power, nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng. Tiếp nối thành công ấy, ngày 25-2-2025, G-DRAGON phát hành album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch, cũng là dự án solo dài hơi đầu tiên sau hơn 11 năm. Điều này là lý do vì sao sức hút của anh chàng vẫn luôn đạt đỉnh trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Hai đêm concert liên tiếp của G-DRAGON tại Việt Nam được dự báo thu hút hàng trăm nghìn khán giả cùng làn sóng du khách quốc tế đổ về, biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí châu Á trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu - điểm đến của những concert đình đám.

Nhật Lệ