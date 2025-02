Concert của Coldplay phá kỷ lục 'The Eras Tour'

"Music of the Spheres World Tour" của nhóm Coldplay hiện là chuyến lưu diễn có lượng khán giả cao nhất, vượt qua "The Eras Tour" của Taylor Swift.

Ngày 30/1, tổ chức Guinness xác nhận kỷ lục thuộc về ban nhạc Anh Coldplay với hơn 10,3 triệu lượt vé bán ra, đánh bại thành tích 10,1 triệu do Taylor Swift xác lập trước đó. Con số này được ghi nhận từ lúc Music of the Spheres World Tour khởi động hồi tháng 3/2022 đến nay, dự kiến tiếp tục tăng sau khi tour diễn kết thúc vào tháng 9. Tuy nhiên, doanh thu lưu diễn của nhóm vẫn xếp sau Taylor Swift. Hiện The Eras Tour là chuỗi hòa nhạc ăn khách nhất mọi thời, thu về hơn hai tỷ USD sau gần hai năm thực hiện.

Quy mô concert của Coldplay tại sân vận động Narendra Modi. Ảnh: X/ Coldplay

Truyền thông quốc tế nhận định thành tựu mới của Coldplay phần lớn nhờ vào các chặng lưu diễn ở Ấn Độ. Ban nhạc tổ chức ba đêm diễn vào ngày 18, 19 và 21/1 ở sân vận động DY Patil Sports, Mumbai. Bốn ngày sau, họ tiếp tục mở hai show tại Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, thu hút 134.000 khán giả riêng hôm 26/1. Trên X ngày hôm sau, nhóm cho biết cột mốc này chưa vượt qua kỷ lục của ca sĩ Italy Vasco Rossi, người từng có khoảng 225.000 khán giả đến show vào năm 2017 và danh ca Anh Rod Stewart với 3,5 triệu người xem ông hát ở Rio de Janeiro năm 1994.

Theo Economic Times, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thừa nhận tầm ảnh hưởng của Coldplay. Trong một bài phát biểu, ông nhận xét: "Trong thập niên qua, cả xu hướng lẫn nhu cầu tổ chức những sự kiện trực tiếp trong nước đều tăng. Chắc hẳn mọi người thấy loạt hình ảnh hoành tráng từ các concert của Coldplay ở Mumbai và Ahmedabad vài ngày qua. Đây là minh chứng cho thấy tiềm năng phát triển chương trình hòa nhạc trực tiếp tại Ấn Độ".

Ban nhạc biểu diễn tại sân vận động Estadi Olimpic, Tây Ban Nha tháng 5/2023. Từ trái qua: Buckland, Guy Berryman, Will Champion và Chris Martin. Ảnh: Redferns

Coldplay là nhóm nhạc lừng danh người Anh với Chris Martin là ca sĩ hát chính. Nhóm hoạt động từ năm 1996 và từng giành bảy giải Grammy. Yellow, The Scientist, Clocks, A Sky Full of Stars, Adventure of a Lifetime... là những bài hát của Coldplay được yêu thích toàn cầu.

Music of the Spheres World Tour là chuyến lưu diễn thứ tám của ban nhạc để quảng bá hai album mới nhất - Music of the Spheres (2021) và Moon Music (2024). Concert bắt đầu ở Costa Rica, sau đó đi qua nhiều quốc gia khắp các châu lục như Mỹ, Anh, Brazil, Singapore, Malaysia, đạt doanh thu hơn 1,1 tỷ USD tính đến tháng 12/2024.

Trailer Concert của Coldplay Trailer concert "Music of the Spheres World Tour" của ban nhạc. Video: YouTube Coldplay

The Eras Tour là chuyến lưu diễn quốc tế gây tiếng vang của Taylor Swift. Tour diễn gồm 149 show tại 51 thành phố khắp thế giới. Chuỗi hòa nhạc khởi động ở bang Arizona, Mỹ vào tháng 3/2023, kết thúc với chặng Vancouver, Canada tháng 12/2024.

Phương Thảo (theo Guinness, Economic Times)