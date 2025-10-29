'Concert công nghệ' kỷ niệm 30 năm thành lập KienlongBank

Sự kiện diễn ra tối 26/10, không chỉ là đêm gala thông thường, còn được dàn dựng như một sân khấu số đa chiều, ứng dụng hàng loạt công nghệ trình diễn tiên tiến như 3D Hologram, 3D Naked Eyes và laser không gian. Tất cả cùng tái hiện hành trình ba thập kỷ "Kết nối giá trị" của ngân hàng qua ba chương nghệ thuật "Đất - Nước - Gió".
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị KienlongBank, chia sẻ ba thập kỷ là một hành trình đáng tự hào, nơi lịch sử là nền tảng được xây dựng từ niềm tin, sự tử tế và khát khao biến thách thức thành cơ hội. "Ở tuổi 30, KienlongBank đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với ba trụ cột chính: quản trị, nhân sự và công nghệ, hướng tới mục tiêu kiến tạo một định chế tài chính số ưu việt", ông nhấn mạnh.
Chương "Đất" mở đầu như lời tri ân về nguồn cội, gợi nhớ hành trình từ một ngân hàng khởi nguồn ở vùng đất Chín Rồng, bền bỉ trở thành ngân hàng thuộc top có lịch sử hoạt động bền vững nhất ĐBSCL.
Tiếp nối là chương "Nước", tượng trưng cho dòng chảy lan tỏa giá trị, đánh dấu sự phát triển mạng lưới ra toàn quốc, kết nối hàng triệu khách hàng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
Đặc biệt, chương "Gió" tạo ra một không gian bùng nổ của công nghệ và âm nhạc, biểu trưng cho tốc độ chuyển đổi cũng như những đột phá của KienlongBank trong kỷ nguyên số. Loạt thành tựu công nghệ "Made in Vietnam" như ngân hàng số X-Digi, giao dịch viên AI Teller, bộ đôi giải pháp MyShop - PayBox được tái hiện ấn tượng trên sân khấu, khẳng định vị thế một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số.
Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của Kiloba AI - "bộ não số" do KienlongBank tự phát triển. Nhân vật AI này bước từ không gian ảo ra sân khấu thực qua hiệu ứng 3D Naked Eyes, thể hiện cam kết đầu tư bài bản và bản lĩnh làm chủ công nghệ của ngân hàng.
Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất đêm gala là màn trình diễn ca khúc "Kết nối" của Chủ tịch Trần Ngọc Minh và nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Công Nam. Giai điệu trẻ trung, truyền cảm hứng của bài hát được xem là bản tuyên ngôn về tinh thần dấn thân, đổi mới và khát vọng chinh phục những giới hạn của KienlongBank.
Ca sĩ Bùi Công Nam chia sẻ, "một chữ S" trong bài hát không chỉ là biểu tượng thương hiệu, còn đại diện cho hành trình KienlongBank đang góp sức vì một Việt Nam hạnh phúc hơn.
Dàn sao đình đám như Bùi Công Nam, Tóc Tiên, Đông Hùng, Thạch Thảo… trình diễn tại sự kiện. Mỗi tiết mục là một lát cắt gợi nhắc sự bền bỉ, kiên định nhưng sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng đối mới trong kỷ nguyên số của KienlongBank.
Sau 30 năm, từ số vốn điều lệ 1,2 tỷ đồng, KienlongBank vươn mình mạnh mẽ với nguồn vốn đạt 5.822 tỷ đồng, tính đến hiện tại. Tổng tài sản của ngân hàng đang tiến gần mốc 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 1.537 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch cả năm và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.
Ngân hàng hiện phục vụ hơn 2 triệu khách hàng và liên tục được vinh danh qua các giải thưởng uy tín như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, "Thương hiệu mạnh Tăng trưởng Ấn tượng" và Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam.
Với những thành tựu đạt được, KienlongBank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng số toàn diện, ứng dụng công nghệ và dữ liệu lớn trong quản trị, vận hành. Bên cạnh đó, ngân hàng cam kết tiếp tục đầu tư vào tài chính xanh, năng lượng sạch và các hoạt động cộng đồng, khẳng định cam kết phát triển bền vững (ESG) song hành cùng sự tăng trưởng.
Thanh Thư
Ảnh: KienlongBank