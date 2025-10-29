'Concert công nghệ' kỷ niệm 30 năm thành lập KienlongBank

Sự kiện diễn ra tối 26/10, không chỉ là đêm gala thông thường, còn được dàn dựng như một sân khấu số đa chiều, ứng dụng hàng loạt công nghệ trình diễn tiên tiến như 3D Hologram, 3D Naked Eyes và laser không gian. Tất cả cùng tái hiện hành trình ba thập kỷ "Kết nối giá trị" của ngân hàng qua ba chương nghệ thuật "Đất - Nước - Gió".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị KienlongBank, chia sẻ ba thập kỷ là một hành trình đáng tự hào, nơi lịch sử là nền tảng được xây dựng từ niềm tin, sự tử tế và khát khao biến thách thức thành cơ hội. "Ở tuổi 30, KienlongBank đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với ba trụ cột chính: quản trị, nhân sự và công nghệ, hướng tới mục tiêu kiến tạo một định chế tài chính số ưu việt", ông nhấn mạnh.