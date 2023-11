Concert Blackpink mang về lợi nhuận kỷ lục cho công ty chủ quản

Với doanh thu hơn 260 triệu USD, concert của Blackpink trở thành yếu tố chính giúp lợi nhuận hoạt động của YG Entertainment đạt mức cao nhất lịch sử.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất mới đây, YG Entertainment (công ty chủ quản của Blackpink) đạt tổng doanh thu gần 460 tỷ won (khoảng 352 triệu USD) và lợi nhuận hoạt động hơn 86 tỷ won (hơn 66 triệu USD) trong 9 tháng đầu năm. Hai chỉ tiêu này tăng lần lượt 73% và 146% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả trên vượt con số cả năm 2022 và đạt mức cao nhất lịch sử hoạt động 27 năm của công ty này.

Trong đó, YG Entertainment ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc của mảng kinh doanh buổi hòa nhạc (concert). Doanh thu lũy kế 9 tháng lên tới 105,1 tỷ won, tăng 362% so với doanh thu cả năm ngoái. Theo thuyết minh, doanh thu concert nội địa chiếm gần 98 tỷ won, bao gồm tiền bán vé và doanh thu phụ trợ. Doanh thu concert hải ngoại chiếm hơn 7 tỷ won, được ghi nhận dựa trên số tiền mà ban tổ chức địa phương trả, tỷ lệ khác nhau tùy thuộc vào thương thảo ở từng quốc gia.

Sự hồi phục của các hoạt động kinh doanh concert kéo theo tác động tích cực đến doanh số bán các sản phẩm liên quan thần tượng (merch). Sau các buổi biểu diễn, công ty còn phát hành thêm DVD, sách ảnh, phim tài liệu chiếu rạp và các vật phẩm liên quan. Nhờ đó, doanh thu thương mại và sản phẩm tăng lên 157,5 tỷ won, tăng nhẹ so với cả năm 2022.

Theo Công ty chứng khoán Hyundai Motor, tỷ trọng doanh thu của Blackpink năm 2023 được YG Entertainment ước tính là 63-75% và tỷ trọng lợi nhuận hoạt động chiếm hơn 85%. Nhóm phân tích này cho rằng, mặc dù doanh số bán album của YG Entertainment giảm so với cùng kỳ năm ngoái, bù lại số lượng người đến xem concert lại tăng lên đáng kể nhờ chuyến lưu diễn của Blackpink, dẫn đến tổng doanh thu tăng lên.

"Lợi nhuận hoạt động tăng vọt nhờ tỷ trọng doanh thu từ các buổi biểu diễn tăng lên, mang lại lợi nhuận cao hơn so với album hay bản quyền âm nhạc", Công ty chứng khoán Hyundai Motor nêu rõ.

Blackpink chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc đêm diễn tại Hà Nội, tháng 7/2023. Ảnh: YG Entertainment

YG Entertainment không thuyết minh chi tiết nhưng giới phân tích Hàn Quốc cho rằng Blackpink và chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink chiếm tỷ trọng áp đảo trong kết quả kinh doanh. Born Pink World Tour là chuyến lưu diễn thứ hai của Blackpink, khởi động từ giữa tháng 10/2022, với lịch trình dày đặc tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại Dương. Tổng cộng nhóm có 66 đêm diễn. Doanh thu toàn chuyến đạt khoảng 260,6 triệu USD với gần 1,5 triệu vé tiêu thụ, tính đến tháng 10. Trung bình mỗi đêm diễn, nhóm nhạc này thu về hơn 4,65 triệu USD với khoảng 26.500 khán giả.

Riêng châu Á, nhóm này diễn 30 đêm, bán ra hơn 1 triệu vé với tỷ lệ lắp đầy đạt 100%. Tổng doanh thu ở thị trường này đạt gần 164,5 triệu USD. Nhờ đó, Born Pink World Tour trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất của nghệ sĩ nữ trong lịch sử châu Á. Tại Việt Nam, hai đêm concert của Blackpink vào cuối tháng 7 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã bán ra 67.443 vé, tỷ lệ lắp đầy cũng đạt 100%. Tổng doanh thu mang về gần 13,7 triệu USD (tương đương hơn 331 tỷ đồng).

Tuy nhiên mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin chỉ có Rosé gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản YG Entertainment. Ba thành viên còn lại là Jisoo, Jennie và Lisa nhiều khả năng sẽ ký với các công ty khác. Trong báo cáo tài chính quý III, công ty này cho biết đang trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Blackpink và sẽ công bố sau khi hoàn tất. Công ty chứng khoán Hyundai Motor nhận định nếu việc quay lại hoạt động của Blackpink bị hủy bỏ, YG Entertainment sẽ không còn kịch bản nào khác ngoài việc kết quả kinh doanh suy giảm.

Theo The Bell của Hàn Quốc, ảnh hưởng từ việc Blackpink tạm dừng hoạt động thực tế đã xảy ra. Trong quý IV, tất cả thành viên Blackpink đều không hoạt động, ngoại trừ Jennie. YG Entertainment dự kiến ghi nhận doanh thu 579,1 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 93 tỷ won vào năm tới. So với kết quả kinh doanh ước tính năm nay, doanh thu sẽ tăng gần 3% nhưng lợi nhuận hoạt động lại giảm khoảng 3,3%. Kịch bản này đi ngược so với Hybe Corporation và SM Entertainment - các đối thủ này được dự đoán tiếp tục đạt mức tăng trưởng hai con số về doanh thu năm tới với lợi nhuận tăng mạnh.

Tiểu Gu