Con trai Zidane tỏa sáng trận đầu ở Cup châu Phi

MoroccoThủ môn Luca Zidane, con trai huyền thoại Zinedine Zidane, giúp tuyển Algeria đè bẹp Sudan 3-0 ở lượt đầu bảng E Cup châu Phi 2025 (AFCON).

Trên sân Moulay Hassan ngày 24/12, Algeria vượt lên ngay phút 2 nhờ cú cứa lòng chân trái của Riyad Mahrez - cựu cầu thủ Leicester và Man City. Họ sau đó còn có lợi thế hơn người khi Salah Adel bên phía Sudan bị truất quyền từ phút 39. Sang hiệp hai, Algeria ghi thêm hai bàn nhờ công Mahrez và Ibrahim Maza.

Zinedine Zidane dự khán trận Algeria thắng Sudan 3-0 ở lượt đầu bảng E Cup châu Phi 2025 ngày 24/12. Ảnh: TouchlineX

Trận đấu này được chú ý với sự xuất hiện của Zinedine Zidane trên khán đài. Cựu huyền thoại bóng đá Pháp dự khán để theo dõi và cổ vũ con trai Luca. Thủ môn này để lại dấu ấn với tình huống lao ra cứu thua khi đối mặt với Yaser Awad Boshara ở hiệp một. Ngay lập tức, hình ảnh Zinedine Zidane được chiếu trên khán đài, khiến sân vận động Moulay Hassan như bùng nổ.

Luca góp công giúp Algeria lần đầu thắng ở Cup châu Phi sau 2.350 ngày, kể từ trận chung kết thắng Senegal để đăng quang ngày 19/7/2019. Ở hai kỳ giải gần nhất vào năm 2021 và 2023, Algeria đều không thắng và đứng bét bảng.

Ở hai lượt tiếp theo bảng D AFCON 2025, Luca và các đồng đội lần lượt gặp Burkina Faso ngày 28/12 và Guinea Xích Đạo ngày 31/12.

Luca Zidane (áo đen) giữ sạch lưới trong lần đầu thi đấu tại Cup châu Phi. Ảnh: ESPN

Luca sinh năm 1998 tại Pháp, từng khoác áo các đội trẻ nước này, góp mặt trong đội U17 giành chức vô địch U17 châu Â 2015 và tham dự FIFA U17 World Cup cùng năm. Anh cũng có một lần ra sân cho đội U20 Pháp vào tháng 3/2018.

Ngày 19/9/2025, FIFA chấp thuận việc Luca thay đổi quốc tịch thi đấu từ Pháp sang Algeria. Ngày 2/10/2025, anh được triệu tập cho các trận vòng loại World Cup 2026 gặp Somalia và Uganda. 12 ngày sau, Luca có trận ra mắt Algeria khi bắt chính trong trận thắng Uganda 2-1.

Ở cấp CLB, Luca trưởng thành từ lò Real Madrid nhưng không thể cạnh tranh vị trí ở đội một. Thủ thành 27 tuổi chuyển sang Racing Santander, Rayo Vallecano, Eibar và hiện khoác áo Granada.

Hồng Duy