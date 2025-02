Con trai Will Smith diện phong cách lập dị ở Grammy

MỹCa sĩ Jaden Smith - 17 tuổi, con trai tài tử Will Smith - đội mũ hình tòa nhà đến lễ trao giải Grammy.

Con trai Will Smith bị chê mặc dị ở Grammy Jaden và Willow Smith trên thảm đỏ Grammy 2025. Video: E!

Tại lễ trao giải ở Los Angeles tối 2/2 (sáng 3/2, giờ Hà Nội), ca sĩ mặc suit đen, tạo sự khác biệt bằng chiếc mũ hình tòa nhà. Anh tạo dáng trên thảm đỏ cùng em gái Willow Smith. Trên mạng xã hội X, nhiều khán giả bình luận về diện mạo của anh: "Nhìn Jaden tôi nhớ đến tòa nhà ma ám trong trò chơi Minecraft", "Anh ta như đứa trẻ hai tuổi đang chọn đồ cho mình", "Bộ đồ kỳ quái như dự Halloween", "Một mái nhà che đầu. Hãy nói gì đó về ý tưởng này đi".

Ngoài Jaden, Willow Smith cũng bị chê phản cảm khi mặc nội y, che chắn bằng áo choàng.

Hai con Will Smith cùng diện phong cách đơn sắc màu đen. Ảnh: AFP

Hai con của tài tử Mỹ Will Smith đều được các chuyên gia của làng mốt đánh giá có gu mặc ấn tượng, lập dị. Họ đều được xem là những biểu tượng thời trang trẻ khi có cách phối đồ sáng tạo, độc đáo, mặc những thiết kế không ai dám thử. Cả hai nhiều lần được Vogue khen với phong cách unisex, diện đồ bất quy tắc. Willow theo học ngành thời trang và có thể tự thiết kế trang phục. Cô từng nói trên Teen Vogue: "Tôi nhận ra vấn đề không phải là tìm kiếm chính mình, mà chính là làm sao để sáng tạo nên bản thân".

Jaden 27 tuổi, là rapper, diễn viên, nổi tiếng qua vai Dre Parker trong Karate Kid. Ngoài ra, anh còn đóng All of Us, The Pursuit of Happiness. Willow 25 tuổi, là ca sĩ, vũ công và diễn viên. Hai con của Will Smith và Jada Pinkett Smith nhận nhiều giải thưởng của Teen Choice, MMA, BET, Grammy, NAACP Image.

