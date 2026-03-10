Con trai tỷ phú Trần Đình Long muốn mua 50 triệu cổ phiếu HPG

Ông Trần Vũ Minh, con trai tỷ phú Trần Đình Long, đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG của Hòa Phát, sau khi thị giá mã này về mức thấp nhất 6 tháng qua.

Theo công bố từ Hòa Phát, để tăng tỷ lệ sở hữu, ông Trần Vũ Minh sẽ thực hiện giao dịch từ ngày 12/3 đến ngày 10/4, bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Sau giao dịch, doanh nhân này dự kiến tăng sở hữu tại Hòa Phát từ 176,4 triệu đơn vị lên 226,3 triệu đơn vị, tương đương 2,95% vốn của tập đoàn.

Kết thúc phiên giao dịch mà thị trường mất kỷ lục 115 điểm ngày 9/3, cổ phiếu HPG cũng giảm sàn, còn 25.350 đồng mỗi cổ phiếu, thấp nhất kể từ đầu tháng 8/2025. Như vậy, con trai tỷ phú Trần Đình Long dự kiến chi ra gần 1.300 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên.

Ông Trần Vũ Minh sinh năm 1996, là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong, nhưng không nắm giữ chức vụ nào tại doanh nghiệp của bố (Tập đoàn Hòa Phát).

Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, với công suất 16 triệu tấn mỗi năm. Cả năm ngoái, công ty này ghi nhận tổng doanh thu 158.332 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024. Trong đó, doanh số bán thép chiếm 94%.

Khấu trừ chi phí, doanh nghiệp lãi trước thuế hơn 15.500 tỷ đồng, tăng 29%, vượt 3% kế hoạch đã đề ra. Tổng tài sản của Hòa Phát đạt gần 258.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm hơn một nửa.

Trọng Hiếu