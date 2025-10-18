Con trai tỷ phú sáng lập Mango là nghi phạm trong cái chết của cha

Tây Ban NhaTỷ phú Isak Andic, người sáng lập đế chế thời trang Mango, đột ngột rơi từ vách núi tử vong khi đi dạo cùng con trai.

Ông Isak Andic, 71 tuổi, được cho là trượt chân từ độ cao 100 m xuống đất và tử vong khi đang đi bộ cùng con trai, Jonathan Andic, 44 tuổi, trên núi Montserrat gần Barcelona vào tháng 12/2024.

Jonathan, hiện là phó chủ tịch hội đồng quản trị của Mango và chủ tịch công ty mẹ MNG, cho biết cha đã trượt chân và rơi xuống vực thẳm. Tuy nhiên, thẩm phán ở Catalonia phụ trách vụ án đã chính thức đặt người con trai vào diện điều tra về tội Giết người.

Jonathan Andic, 44 tuổi, con trai ông đang đang được coi là nghi phạm, Telegraph đưa tin hôm 17/10.

Cha con tỷ phú Isak Andic. Ảnh: Telegraph

Theo tờ La Vanguardia, lực lượng cảnh sát Mossos Catalan cũng đã thu thập thông tin từ các mối quan hệ gia đình cho thấy nhà sáng lập Mango, một trong những người giàu nhất Tây Ban Nha, có mối quan hệ căng thẳng với con trai.

Hồ sơ vụ án vẫn đang được niêm phong và thẩm phán chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào về vụ việc, văn phòng báo chí của tòa án cho biết. Gia đình tuyên bố sẽ hợp tác với cuộc điều tra và "sự trong sạch của Jonathan sẽ được chứng minh".

Việc bị điều tra chính thức không có nghĩa là Jonathan sẽ bị bắt, nhưng cảnh sát hiện có thể tiến hành thêm các cuộc điều tra. Với tư cách nhân chứng, anh ta được yêu cầu phải nói sự thật, nhưng giờ đây, khi đang bị điều tra, anh ta có quyền im lặng theo luật Tây Ban Nha để tránh tự buộc tội.

Các nhà điều tra đang kiểm tra điện thoại di động của Jonathan để cố gắng làm sáng tỏ thêm những gì đã xảy ra trên sườn núi.

Trước đó, sau cái chết của tỷ phú Isak, người có khối tài sản ước tính 4,5 tỷ euro, thẩm phán đã khép lại cuộc điều tra, sau khi Jonathan mô tả cái chết là tai nạn bất ngờ. Không có nhân chứng nào khác chứng kiến cảnh rơi xuống hoặc hai cha con đi bộ gần mép vách đá ngày hôm đó xuất hiện.

Tuy nhiên, cảnh sát đã chỉ ra những điểm không nhất quán và mâu thuẫn trong lời khai của Jonathan liên quan đến chuyến đi bộ và thuyết phục thẩm phán mở lại vụ án.

Cảnh sát cho hay, không tìm thấy bằng chứng trực tiếp hoặc chắc chắn nào để giải thích những gì đã xảy ra ở khe núi. Nhưng họ đã "tìm thấy một loạt manh mối, khi kết hợp lại với nhau, đã khiến họ chuyển hướng từ ý tưởng về một vụ tai nạn đơn thuần sang khả năng xảy ra một vụ giết người", theo El País.

Jonathan Andic tại đám tang của cha anh tại Tanatori Les Corts, Barcelona, vào ngày 16/12/2024: Ảnh: Telegraph

Các nhà điều tra cũng đã xem xét nghiêm túc bằng chứng do bà Estefanía Knuth, bạn đời của vị tỷ phú trong những năm cuối đời, cung cấp. Bà khai hai cha con có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

Tài sản của Andic, bao gồm 95% cổ phần của ông tại Mango cộng với khoảng 1 tỷ bảng Anh tài sản bất động sản, đã được chia đều cho ba người con của ông, Jonathan, Judith và Sarah, trong một thỏa thuận vào tháng 6.

Vào thời điểm ông Isak qua đời, đoạn đường mòn trên núi mà ông ta ngã xuống không được phân loại là nguy hiểm. Theo tờ báo La Vanguardia, khu vực này hiện vẫn chưa được bảo vệ và không có hàng rào.

Tỷ phú Isak Andic, sinh ra trong một gia đình Do Thái Sephardic ở Istanbul vào năm 1953, đã di cư đến Catalonia, Tây Ban Nha cùng người thân vào cuối những năm 1960 và bắt đầu bán áo phông cho các bạn học trung học.

Ông bắt đầu kinh doanh bán buôn và bán quần áo ở các chợ đường phố trước khi mở cửa hàng Mango đầu tiên vào năm 1984. Ông sớm mở thêm hàng chục cửa hàng nữa trên khắp châu Âu và gầy dựng đế chế thời trang Mango như ngày nay.

Với giá trị tài sản ước tính khoảng 4,5 tỷ USD vào thời điểm ông qua đời, ông thành người giàu nhất Catalonia và là một trong những người giàu nhất Tây Ban Nha, người giàu thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hải Thư