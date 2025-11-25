Con trai trưởng nhóm Bức Tường sáng tác nhạc

Nguyên Trần - con trai 23 tuổi của guitarist Tuấn Hùng, trưởng nhóm Bức Tường - ra mắt sản phẩm do anh tự viết, sản xuất, biểu diễn.

Nguyên Trần hát 'lời nói' Phiên bản tiếng Việt có tên "lời nói". Video: Nhân vật cung cấp

Single mang tên lời nói/ just talk, lấy cảm hứng từ câu chuyện về một cuộc tình tan vỡ khi hai người không thể mở lòng với nhau. Qua ca khúc, Nguyên Trần muốn nói về vai trò của sự kết nối, thấu hiểu trong cuộc sống.

Nhạc phẩm mang âm hưởng indie pha pop-rock, giàu chất tự sự nhưng vẫn có nét trẻ trung, tươi sáng. Ca khúc được viết trong khoảng ba ngày. Lời đầu tiên khiến anh mất nhiều thời gian nhất để tìm đúng nhịp điệu và cảm xúc, trong khi điệp khúc là phần anh dồn nhiều tâm huyết nhất để mang đến cao trào mạnh mẽ. Nguyên Trần cho biết anh ảnh hưởng từ một số thần tượng rock quốc tế như Oasis, John Mayer và Weezer.

Nghệ sĩ trẻ Nguyên Trần. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyên Trần tự sản xuất, thu âm trong thời gian anh học tập tại Mỹ. Nhạc sĩ Hưng BlackHearted (trưởng nhóm nhạc Dạ Ma) đồng sản xuất, thực hiện MV. Với hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, giọng ca Gen Z mong muốn tiếp cận cả khán giả trong nước và quốc tế.

Nguyên Trần hát 'just talk' Phiên bản tiếng Anh tên "just talk". Video: Nhân vật cung cấp

Giọng ca tên thật Trần An Nguyên, sinh năm 2002 ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp ngành Truyền thông và Sản xuất Âm nhạc tại Đại học Denison, Ohio (Mỹ), anh hiện sinh sống và làm việc tại Los Angeles. Hồi tháng 8, anh từng ra mắt bài What’s the Poin, hợp tác một hãng thu âm ở Mỹ. Anh ấp ủ một EP (album ngắn), phát hành đầu năm sau.

Nguyên Trần được bố - nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng - ủng hộ theo đuổi âm nhạc từ nhỏ. Khi còn ở Việt Nam, anh từng cùng bố xuất hiện trên một số sân khấu.

Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng 51 tuổi, tốt nghiệp Đại học Xây dựng, là một trong những người thành lập Bức Tường - ban nhạc rock huyền thoại của Việt Nam. Sau khi nhạc sĩ Trần Lập qua đời năm 2016, anh thay đàn anh dẫn dắt nhóm, vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn. Trần Tuấn Hùng ghi dấu với nhiều sáng tác như Con mưa tháng năm, Con đường không tên, Hoa mặt trời, Tháng 10.

Hà Thu