Con trai trộm vàng của mẹ, dựng hiện trường giả

Nghệ AnVi Văn Hạnh trộm 10 chỉ vàng để trong tủ đem bán lấy 150 triệu đồng đánh bạc, tạo dấu vết lục lọi để người thân tin nhà bị kẻ trộm đột nhập.

Ngày 8/1, Hạnh, 26 tuổi, trú bản Kẻ Nính, bị Công an xã Quỳ Châu khởi tố, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản, theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Hạnh (giữa), cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, ngày 1/1, Hạnh báo với gia đình đang đi làm ở xã Quế Phong, sau đó bắt xe về xã Quỳ Châu, đột nhập phòng ngủ, lấy trộm 10 chỉ vàng của mẹ để trong tủ rồi tự làm đổ một số vật dụng để người thân tin rằng có kẻ trộm đột nhập.

Hạnh đem bán số vàng lấy 150 triệu đồng, sau đó đánh bạc trên mạng và thua hết.

Nhận trình báo của nạn nhân, sau một ngày, Công an xã Quỳ Châu xác định Hạnh là người dựng hiện trường giả.

Số vàng đã được thu hồi. Đây là tài sản được mẹ của Hạnh tích góp nhiều năm để dưỡng già.

Đức Hùng