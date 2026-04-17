Con trai thừa nhận sát hại cha

Cà MauPhạm Trung Trưởng, 53 tuổi, thừa nhận đã đánh cha ruột tử vong sau mâu thuẫn xảy ra tại nhà riêng ở xã Đầm Dơi.

Ngày 17/4, lãnh đạo UBND xã Đầm Dơi cho biết sự việc xảy ra tại ấp Tân Khánh, nạn nhân là người cha 73 tuổi của Trưởng.

Theo điều tra ban đầu, tối hôm qua, sau khi đi nhậu về, cha của Trưởng chửi bới và cãi vã với vợ. Trong lúc bức xúc, ông mang một con dao đặt gần nơi vợ đang nằm nghỉ. Người phụ nữ được cho là nhiều lần khuyên chồng đi ngủ để tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nhưng ông vẫn tiếp tục to tiếng.

Một lúc sau, khi không còn nghe tiếng động, bà ra kiểm tra thì phát hiện chồng nằm bất động dưới nền nhà, trên người có dấu hiệu bị thương. Gia đình tri hô, gọi người xung quanh đến hỗ trợ nhưng nạn nhân đã tử vong.

Trưởng lúc này thừa nhận đã sát hại cha. Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan, làm rõ vụ án.

An Minh