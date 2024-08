Phòng Tổ Danh, con của sao võ thuật Trung Quốc Thành Long, phát hành MV sau 10 năm vướng bê bối sử dụng chất cấm.

Ngày 14/8, Tổ Danh ra mắt MV In Search For Darkness do anh tự viết nhạc và lời đồng thời làm đạo diễn. Tác phẩm nói về một người rơi vào trạng thái thất vọng, hối hận, mất phương hướng, dần chấp nhận đối diện và đi qua giai đoạn đen tối. Bài hát có câu: "Cuộc đời không có tuyệt đối, đi lên cũng có lúc thụt lùi, cuối cùng cũng có hối hận. Tôi cần mạnh mẽ đón nhận rằng chẳng có gì là hoàn mỹ".

Con trai Thành Long tái xuất sau 10 năm ra tù MV "In Search For Darkness". Video: Youtube/Jaycee Chan

Phòng Tổ Danh đưa nhiều hình ảnh có thật trong cuộc đời anh vào MV, như ảnh cha mẹ - Thành Long và Lâm Phụng Kiều, ảnh Tổ Danh thời bé, ảnh anh tổ chức họp báo xin lỗi vì sử dụng chất cấm năm 2015.

Theo Next Apple, 10 năm qua, Phòng Tổ Danh hiếm xuất hiện công khai. Đời thường, anh tập trung sáng tác ca khúc, viết kịch bản MV, chờ dịp phát hành.

Ngày 14/8/2014, Tổ Danh bị cảnh sát ở Bắc Kinh, Trung Quốc bắt giữ vì sử dụng cần sa. Anh bị phạt tù sáu tháng vì từng bốn lần chứa chấp người khác sử dụng chất cấm tại nhà riêng.

Phòng Tổ Danh bên cha mẹ thời thơ ấu. Ảnh: Appledaily

Sự việc từng gây rúng động làng giải trí Hoa ngữ do Thành Long là diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn đồng thời từng là đại sứ phòng chống sử dụng ma túy ở Trung Quốc. Trên Xinhua năm 2015, tài tử nói sốc, hổ thẹn vì sự việc của con trai. Ông tự nhận "không phải người cha tốt" vì mải mê công việc, thiếu quan tâm, hay mắng mỏ, cau có với con.

Tổ Danh sinh ra ở Mỹ, cha bôn ba đóng phim nên bên cạnh anh thường chỉ có mẹ. Trước năm 1999, mỗi năm Thành Long tới Mỹ ở với hai mẹ con một vài tuần rồi lại đi. Tổ Danh từng nói dù tới Mỹ, bố cũng không đưa anh ra ngoài.

Khi Tổ Danh còn nhỏ, Lâm Phụng Kiều cùng các bảo mẫu và lái xe đều dặn dò cậu không được phép nói với người ngoài cha mình là Thành Long, vì thời kỳ đó diễn viên giữ bí mật về gia đình. Mọi người nói với Tổ Danh "nếu tiết lộ cha là người nổi tiếng, ra ngoài sẽ bị bắt cóc". Anh từng nói với bố: "Ký ức của con không có bố, một bóng dáng cũng không".

Trước khi vướng scandal, Tổ Danh hoạt động sôi nổi ở làng giải trí với vai trò ca sĩ, diễn viên. Anh từng đóng Bản sắc nam nhi, Cách mạng Tân Hợi, Hoa Mộc Lan 2009, Đạo sĩ hạ sơn.

Như Anh (theo Next Apple, Xinhua)