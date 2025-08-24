Con trai Rooney ghi bàn đầu tiên cho U18 Man Utd

AnhKai Rooney lập công trong lần thứ hai khoác áo đội bóng do HLV Darren Fletcher - đồng đội cũ của ông bố Wayne - dẫn dắt.

Tuần trước, Kai ra mắt U18 Man Utd. Đến ngày 23/8, con trai 15 tuổi của huyền thoại Wayne Rooney không chỉ chơi trận thứ hai, mà còn ghi bàn. Cậu bé vô lê đập người đối phương đổi hướng ở phút 76, ấn định chiến thắng 5-0 trước Middlesbrough.

Kai Rooney ghi bàn cho đội U18 Man Utd Kai Rooney ấn định tỷ số 5-0 cho U18 Man Utd.

Trước đó, thần đồng Gabriel góp hai bàn. Màn trình diễn của tiền đạo 14 tuổi lý giải việc HLV Ruben Amorim đưa lên tập với đội một thời gian gần đây. Hai bàn còn lại thuộc về Mantato và Ibragimov. Man Utd giành trọn 6 điểm sau hai vòng đầu giải U18 Ngoại hạng Anh, với hai trận thắng Everton 1-0 và Middlesbrough 5-0.

Gabriel nâng tỷ số lên 4-0 cho U18 Man Utd Gabriel nâng tỷ số lên 4-0 cho U18 Man Utd.

Kai là con trai cả của Rooney. Cậu bé gia nhập học viện Man Utd năm 2020 và liên tục thăng tiến qua các cấp độ. Tuy nhiên, Rooney không đặt kỳ vọng quá cao: "Nó chỉ cần chơi bóng. Thật không công bằng khi kỳ vọng quá nhiều, vì nó mới 15 tuổi. Nhưng với áp lực từ cái tên của mình, nó đã xử lý rất tốt".

Rooney là cầu thủ lập công nhiều nhất cho đội một Man Utd, với 253 bàn trong 559 trận. Trong 13 năm khoác áo "Quỷ Đỏ", anh giành 16 danh hiệu, gồm cả Champions League 2008 và năm Ngoại hạng Anh. Rooney cũng ghi 53 bàn trong 120 trận cho tuyển Anh, xếp thứ hai sau 73 bàn của Harry Kane.

Kai Rooney chơi cả hai trận đầu mùa này và ghi một bàn cho U18 Man Utd. Ảnh: Man Utd

HLV hiện tại của U18 Man Utd, Darren Fletcher là đồng đội cũ của Rooney tại Man Utd. Cựu hậu vệ chơi 342 trận cho "Quỷ Đỏ" từ năm 2002 đến 2015, góp công vào một Champions League và 5 Ngoại hạng Anh.

Thanh Quý