Con trai Rooney chấn thương nặng ở U18 Man Utd

AnhKai Rooney, 15 tuổi - con trai cả của cựu danh thủ Wayne Rooney, dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Hôm 11/9, Kai đăng ảnh chụp cho thấy bản thân phải đi giày y tế và chống nạng. "Cuộc sống không thể tệ hơn", cậu viết kèm biểu tượng cảm xúc khóc.

Theo Sun, Kai dính chấn thương nặng khi tập với đội U18 Man Utd, có thể phải nghỉ thi đấu nhiều tháng.

Kai chia sẻ về chấn thương trên trang cá nhân Instagram.

Kai gia nhập học viện Man Utd năm 2020. Tại đây, con trai huyền thoại người Anh sớm thể hiện được khả năng và thăng tiến qua các đội trẻ. Tháng trước, cậu được đặc cách lên chơi cho đội U18, thậm chí ghi bàn trong lần thứ hai khoác áo ở trận thắng Middlesbrough 5-0.

Về sự tiến bộ của Kai, Rooney thừa nhận không truyền đạt quá nhiều. Thay vào đó, anh muốn để con trai chơi theo cách mà bản thân cảm thấy phù hợp.

"Thật bất công khi kỳ vọng Kai làm được mọi thứ", Rooney nói. "Nó mới chỉ là một cậu bé 15 tuổi đang chơi và tận hưởng bóng đá. Tất nhiên là nó nhận được sự chú ý từ nhiều đồng đội, nhưng xử lý rất tốt. Nó cũng có những HLV tuyệt vời ở Man Utd. Với tôi, điều quan trọng nhất là đảm bảo về tinh thần và tư duy để nó tiếp tục tận hưởng bóng đá".

Rooney (trái) khi còn thi đấu cho Man Utd, còn Kai (phải) chơi bóng cho đội trẻ.

Rooney là một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Anh. Năm 2002, khi mới 16 tuổi, anh lập kỷ lục cầu thủ ghi bàn trẻ nhất Ngoại hạng Anh, sút xa giúp Everton hạ Arsenal 2-1. Kỷ lục này sau đó bị James Milner và James Vaughan vượt qua.

Năm 2004, Rooney gia nhập và trở thành huyền thoại của Man Utd. Cho đến khi rời đi năm 2017, anh lập kỷ lục ghi 253 bàn cho Man Utd, giành một Champions League và năm Ngoại hạng Anh.

Rooney và bà xã Coleen có bốn con trai gồm: Kai (sinh năm 2009), Klay (2013), Kit (2016) và Cass (2018).

Thanh Quý (theo Sun)