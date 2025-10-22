Con trai Ronaldo lên tuyển U16 Bồ Đào Nha

Bồ Đào NhaLiên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha triệu tập Cristiano Jr lên tuyển U16 lần đầu để dự giải đấu quốc tế ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cristiano Jr nằm trong danh sách 22 tuyển thủ U16 chuẩn bị dự Federations Cup Tournament từ ngày 30/10 đến 4/11. Ngoài Bồ Đào Nha, giải đấu còn có sự góp mặt của chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Xứ Wales.

Cristiano Jr (phải) thi đấu cho tuyển U15 Bồ Đào Nha hồi tháng 5. Ảnh: A Bola

Cristiano Jr từng tập ở học viện bóng đá Juventus và Man Utd, hai CLB mà người cha nổi tiếng Cristiano Ronaldo thi đấu từ năm 2018 đến 2022. Từ năm 2023, cầu thủ trẻ theo cha sang Arab Saudi khoác áo Al Nassr. Cristiano Jr mới 15 tuổi, nhưng đã cao 1,85 m, nặng 66 kg, thuận chân phải, chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái hoặc trung phong giống cha.

Hồi tháng 5, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha từng triệu tập Cristiano Jr lên tuyển U15. Sau đó, cầu thủ trẻ chứng tỏ khả năng bằng bốn lần vào sân và hai bàn.

Ronaldo chơi cho tuyển U15 lần đầu vào năm 2001. Sau đó, anh thăng tiến liên tục và trở thành một huyền thoại, giành Euro 2016 và hai Nations League. Ronaldo cũng lập hai kỷ lục quốc tế với 223 trận và 143 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha.

Việc Cristiano Jr nối nghiệp cha có thể đưa tới viễn cảnh hai người cùng thi đấu cho đội tuyển. Nếu mọi chuyện thuận lợi, họ có thể cùng góp mặt tại Euro 2028 và World Cup 2030.

Ronaldo hiện vẫn chơi với phong độ cao. Siêu sao 40 tuổi vừa ghi bàn thứ 949, củng cố kỷ lục và duy trì khoảng cách 50 bàn với người xếp thứ hai Lionel Messi. Với đóng góp quan trọng của Ronaldo, tuyển Bồ Đào Nha sắp giành vé dự World Cup 2026, còn Al Nassr đang dẫn đầu Saudi Pro League.

Thanh Quý (theo ESPN)