Con trai ông Phạm Nhật Vượng tham gia Hội đồng quản trị VinFast

Ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của ông Phạm Nhật Vượng, được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị VinFast ngày 20/11.

Thông tin trên vừa được VinFast công bố hôm nay. Ông Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993, là cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University). Giai đoạn 2017-2019, ông từng đảm nhiệm vai trò Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần VinPearl.

Đến năm 2019, doanh nhân này gia nhập VinFast, đã từng trải qua nhiều vị trí như Phó chủ tịch, Phó tổng giám đốc phụ trách hậu mãi, Giám đốc khối... Hiện ông Quân Anh còn nắm giữ 150.000 cổ phiếu VIC và là cổ đông lớn của loạt công ty trong hệ sinh thái Vingroup như VinEnergo, VinRobotics, VinSpace...

Ông Phạm Nhật Quân Anh, đứng hàng đầu bên trái. Ảnh: VIC

Cũng trong hôm nay, VinFast đã công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu 18.100 tỷ đồng, tương đương 718,6 triệu USD, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, doanh nghiệp này đã bán gần 38.200 ôtô điện, tăng 74%. Số lượng xe máy bàn giao gấp 5 lần năm ngoái. Tuy nhiên, trừ các chi phí, doanh nghiệp lỗ ròng 23.952 tỷ đồng, tăng 81% so với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp này thu về tổng cộng hơn 51.000 tỷ đồng doanh thu, tương đương hơn 2 tỷ USD, tăng 85% so với thực hiện năm ngoái. Dù vậy, công ty vẫn lỗ ròng 61.940 tỷ đồng. Năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast từng chia sẻ hãng xe này dự kiến lỗ trong nhiều năm, nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo.

Tính đến ngày 30/9, VinFast lỗ lũy kế 329.723 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu âm hơn 99.000 tỷ đồng. Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 183.183 tỷ đồng.

Trong một bản báo cáo gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), VinFast dự kiến góp 20.700 tỷ đồng (tương đương 826,3 triệu USD) để tham gia kinh doanh bất động sản với Saigon Glory. Hãng xe điện này sẽ được hưởng một phần lợi nhuận trước thuế tối thiểu khoảng 20.800 tỷ đồng (830,3 triệu USD) trong thời gian hợp tác.

VinFast là hãng xe được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2017. Bốn năm sau, công ty chuyển hẳn sang sản xuất xe điện, đóng cửa mảng ôtô chạy xăng. Tuy nhiên, trong một kế hoạch kinh doanh được tiết lộ gần đây, VinFast có thể bán xe hybird từ năm sau.

Trọng Hiếu