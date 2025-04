Con trai ông Hồ Hùng Anh góp vốn mở công ty blockchain

Ông Hồ Anh Minh cùng One Mount Group và Decom Holdings góp vốn thành lập công ty blockchain với tên gọi 1Matrix, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Thông tin trên được đề cập tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trên website, công ty này giới thiệu hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu tiên tiến (blockchain).

Về cơ cấu cổ đông, Công ty cổ phần One Mount Group là công ty mẹ của 1Matrix nắm giữ 60% vốn. Công ty cổ phần Decom Holdings sở hữu 30% vốn, ông Hồ Anh Minh nắm 10% còn lại. Ông Phan Đức Trung là người đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) 1Matrix. Bà Nguyễn Thị Dịu, Tổng giám đốc One Mount Group, cũng tham gia HĐQT công ty con mới thành lập này.

One Mount Group được biết đến là pháp nhân được thành lập bởi các tập đoàn lớn nhất Việt Nam, gồm Techcombank và Vingroup. Tuy nhiên, đầu năm 2022, Vingroup đã thoái toàn bộ vốn khỏi công ty này.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 5.400 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực công nghệ, bán lẻ, bất động sản. Hiện One Mount Group có 3 trụ cột chính gồm One Mount Distribution - nền tảng bán lẻ kết nối cửa hàng tạp hóa với khách hàng; One Mount Consumer - ví điện tử và OneHousing - nền tảng mua, bán bất động sản trực tuyến.

Ông Hồ Anh Minh, sinh năm 1995, là con trai của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Hiện ông Minh là Tổng giám đốc Masterise Group, đồng thời sở hữu 344 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 4,87% vốn Techcombank.

Còn Decom Holdings là tổ chức chuyên đầu tư vào các công ty ứng dụng blockchain và tài sản số. Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch 1Matrix - đồng thời nắm giữ vị trí tương tự tại Decom Holdings. Doanh nhân này, sinh năm 1971, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam. Ông Trung là em rể của ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group kiêm Thành viên HĐQT Techcombank.

