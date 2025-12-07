Con trai ông Đặng Phước Thành muốn gom thêm cổ phiếu Vinasun

Ông Đặng Thành Duy, con trai cựu chủ tịch Vinasun Đặng Phước Thành, đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu cá nhân tại đây lên gần 8%.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM cuối tuần này, ông Duy cho biết mục đích thương vụ là đầu tư. Ông hiện giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã chứng khoán: VNS).

Đây là lần thứ hai ông Duy đăng ký gom cổ phiếu trong năm nay. Cách đây 4 tháng, ông lên kế hoạch mua 2 triệu cổ phiếu nhưng chỉ khớp lệnh một phần tư.

Giao dịch mới dự kiến thực hiện từ ngày 10/12 và kéo dài đến hết tuần đầu tiên của năm sau. Ông Duy sẽ nâng sở hữu tại Vinasun lên gần 5,4% triệu cổ phiếu nếu giao dịch thành công. Cách đây 5 năm, ông từng giữ lượng cổ phiếu tương tự, nhưng sau đó chuyển nhượng cho mẹ để giải quyết việc cá nhân.

Ông Duy, sinh năm 1984, là con trai cựu chủ tịch HĐQT kiêm người sáng lập Vinasun Đặng Phước Thành. Ông Thành rời ghế lãnh đạo cách đây 2 năm, nhưng vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty với tỷ lệ sở hữu gần 25%.

CEO Vinasun Đặng Thành Duy. Ảnh: Phương Đông

Trên sàn chứng khoán, Vinasun thường xuyên giao dịch dưới mệnh giá (10.000 đồng). Trong phiên cuối tuần này, mỗi cổ phiếu được sang tay quanh vùng giá 9.120 đồng. Thanh khoản bình quân mỗi phiên dao động 20.000-50.000 đơn vị.

Kết quả kinh doanh của taxi Vinasun chưa có nhiều tín hiệu cải thiện. Theo báo cáo tài chính quý gần nhất, công ty lãi sau thuế hơn 9 tỷ đồng, giảm phân nửa so với cùng kỳ và là mức thấp nhất (tính theo quý) trong gần 4 năm trở lại đây. Lũy kế chín tháng đầu năm, công ty thu gần 670 tỷ đồng và lãi sau thuế 33 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 44% so với cùng kỳ năm trước.

Ban lãnh đạo Vinasun xác định 2025 là năm nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi và phát triển. Phương hướng chủ đạo của công ty là tập trung đầu tư mới dòng xe lai xăng - điện (hybrid) để thay thế dòng xe xăng, thu hút lại lái xe có tay nghề thông qua các chính sách hợp tác và phân chia thu nhập hợp lý.

Trong phiên họp thường niên hồi cuối tháng 4, ban lãnh đạo nhấn mạnh môi trường cạnh tranh hiện nay "cực kỳ khốc liệt", đối mặt nhiều đối thủ. Công ty nhắc tới một doanh nghiệp xe điện trong 2 năm đã tăng vốn lên hơn 18.000 tỷ hay một doanh nghiệp đa quốc gia gọi vốn 12 tỷ USD trong vài năm, trong khi vốn chủ sở hữu của Vinasun chỉ có 1.100 tỷ đồng.

"Vinasun đã đứng dưới sức ép lớn như vậy, nhưng chúng tôi tự hào mình vẫn là công ty taxi biểu tượng của TP HCM. Chúng tôi đã kiên cường chiến đấu và tự thân vận động. Những năm qua, năm nào công ty cũng có xe mới, đảm bảo lợi nhuận và chia cổ tức cho cổ đông", đại diện Vinasun chia sẻ.

Phương Đông