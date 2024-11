Con trai nghệ sĩ Thái Bảo ra mắt album hòa tấu saxophone

Hà NộiNghệ sĩ saxophone Bảo Anh Taruki, 32 tuổi, hòa tấu các ca khúc Việt và Nhật trong album ''Thanh âm thời gian''.

Bảo Anh Taruki cho biết hoàn thành dự án đầu tay trong sáu tháng, gồm bảy hòa tấu: Melodies of life (Giai điệu cuộc sống, Nobuo Uematsu), Giấc mơ trưa (Giáng Son), Laputa (Joe Hisaishi), Cơn mưa tháng Năm (Trần Lập - Trần Tuấn Hùng), A town with an ocean view (Thị trấn nhìn ra đại dương, Joe Hisaishi), Dù chẳng phải anh (Đinh Mạnh Ninh) và Trong lành những giấc mơ (Lan Phạm).

Theo Bảo Anh Taruki, anh chọn những bản nhạc gắn liền các sự kiện, kỷ niệm trong đời, sắp xếp theo thời gian tuyến tính như dòng tự sự. Nghệ sĩ muốn tiếng kèn của mình giúp khán giả được "chữa lành". Nói về lý do thể hiện một số ca khúc Nhật Bản, anh cho biết ngày nhỏ được bố là nghệ sĩ Anh Tuấn cho xem những bộ anime, sớm tiếp cận âm nhạc Nhật, khiến bản thân dần gắn bó.

Nghệ sĩ saxophone Bảo Anh Taruki. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Album do nhạc sĩ Lưu Hà An, Thành Vương và Nguyễn Việt Hùng phối khí. Bảo Anh Taruki tự nhận may mắn khi thuyết phục được các nhạc sĩ cùng anh thực hiện dự án.

Trong dòng chia sẻ được nhạc sĩ Lưu Hà An gửi qua video ở họp báo ra mắt album chiều 10/11, ông cho biết từng lo ngại khoảng cách tuổi tác, ngôn ngữ âm nhạc khác nhau. ''Đây đều là những tác phẩm nổi tiếng và phối cho một nghệ sĩ chơi nhạc cụ chứ không phải ca sĩ nên tôi thấy khá áp lực, phải tham khảo rất nhiều bản thu, cố gắng làm sao nổi bật tiếng kèn của Bảo Anh lên trên hết", nhạc sĩ nói.

Tham dự buổi giới thiệu sản phẩm đầu tay của con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo nhiều lần xúc động. Chị cho biết Bảo Anh Taruki bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi mới ba tuổi, thích nghe nhạc quảng cáo trong lúc ăn. Năm lớp sáu, anh theo học kèn clarinet tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Một lần nghệ sĩ Thái Bảo dọn nhà, trong chồng đĩa nhạc cao ngất ngưỡng, Bảo Anh Taruki vô tình thấy album của Kenny G. Lần đầu nghe âm nhạc từ ông, Bảo Anh đã nhận ra ''đây là con đường của mình". Anh nói: "Những bản nhạc của Kenny G chạm sâu vào tâm hồn tôi, khiến tôi như được khai sáng, quyết tâm theo học saxophone từ đó''.

Nghệ sĩ Thái Bảo (trái) và con trai ở sự kiện chiều 10/11. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp