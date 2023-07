Con trai nghệ sĩ chèo Minh Phương gây chú ý ở Vietnam Idol

Hà An Huy, 21 tuổi - con trai nghệ sĩ chèo Minh Phương - gây chú ý nhờ ngoại hình sáng, giọng hát tốt ở Vietnam Idol 2023.

Thí sinh xuất hiện ở tập 2 chương trình, lên sóng hôm 16/7, thể hiện ca khúc tự sáng tác - Rơi. Hà An Huy khiến ba giám khảo trao ngay vé vàng, bước tiếp vào vòng nhà hát. Các video màn thể hiện của An Huy đăng lại trên mạng xã hội hút hàng triệu lượt xem kèm bình luận tích cực.

An Huy hát "Rơi" tại Vietnam Idol 2023 Phần thi ca khúc "Rơi" của An Huy.

Giám khảo Mỹ Tâm khen An Huy có giọng hát văn minh, khả năng sáng tác âm nhạc tốt. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận xét thí sinh có tài, phong cách trình diễn mang đến cảm giác thoải mái cho người xem.

Nhạc sĩ Huy Tuấn nói đã biết đến An Huy từ trước, không bất ngờ về tài năng của thí sinh. Anh khuyên An Huy cần có chiến lược về lựa chọn bài hát dự thi để không bị một màu.

Hà An Huy sinh năm 2022, quê Hà Nội, từng được khán giả biết đến khi đoạt quán quân chương trình Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal 2022. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bà ngoại là nghệ sĩ ưu tú Thúy Mơ - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương, mẹ là nghệ sĩ chèo Minh Phương, 49 tuổi, hiện công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam.

Giọng ca trẻ cho biết khi báo tin vui, người thân vui mừng, ủng hộ anh tại sân chơi. Hà An Huy muốn tặng tấm vé vàng cho bà và mẹ vì họ đã truyền tình yêu âm nhạc, giúp anh tự tin vào con đường làm ca sĩ.

Hà An Huy xúc động nói về gia đình An Huy xúc động nói về gia đình.

Từ nhỏ, An Huy đã theo mẹ đi diễn, thu âm nên thấm các làn điệu chèo. Anh nói khi chọn theo đuổi nhạc trẻ thay vì gắn bó âm nhạc truyền thống, gia đình không ngăn cản, cho An Huy tự quyết định hướng riêng. Dù thế, An Huy khẳng định tình yêu với nghệ thuật chèo luôn ở trong tim, bồi đắp cho giấc mơ âm nhạc.

An Huy được nhiều khán giả khen diện mạo sáng khi xuất hiện tại cuộc thi.

Trở lại tham gia một sân chơi âm nhạc mới, An Huy muốn cho bản thân cơ hội để thử thách, chứng tỏ thêm khả năng. Anh nói áp lực bởi cuộc thi năm nay có nhiều đối thủ mạnh, cộng thêm phải thể hiện màu sắc riêng để phù hợp tiêu chí, chinh phục khán giả.

Thí sinh mong muốn có cơ hội giới thiệu các nhạc phẩm tự viết trên sân khấu Vietnam Idol. Trước đó, anh từng được khán giả đón nhận khi sáng tác Tâm trí tôi, Miền xa xôi, Bức họa nơi xa. An Huy cho biết ở các vòng kế tiếp sẽ chọn nhiều thể loại, muốn khai phá và thể hiện dòng nhạc rock yêu thích.

Hiện An Huy đã chuyển vào TP HCM sinh sống, xây dựng sự nghiệp. Anh nói: "Vietnam Idol là cơ hội mà tôi phải nắm bắt, sẽ quyết định lớn đến sự thành bại con đường ca hát tôi đang chọn".

An Huy hát "Bức họa nơi xa" An Huy hát "Bức họa nơi xa" tại chương trình Bài hát hay nhất 2022. Video: YouTube ViVa Network Vietnam Idol - Thần tượng âm nhạc Việt Nam trở lại sau bảy năm ngưng sản xuất, gây chú ý sau hai tập lên sóng. Sân chơi là phiên bản Việt hóa của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Pop Idol đến từ Anh, lên sóng lần đầu tiên vào năm 2007. Qua bảy mùa tổ chức, chương trình từng phát hiện nhiều giọng ca, quán quân lần lượt là Phương Vy, Quốc Thiên, Uyên Linh, Ya Suy, Nhật Thủy, Trọng Hiếu, Janice.

Tân Cao

Ảnh, video: Cát Tiên Sa