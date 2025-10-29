Con trai minh tinh Audrey Hepburn thắng kiện

Trung QuốcÔng Luca Dotti, con của minh tinh Hollywood Audrey Hepburn, được tòa xử thắng kiện nhà hàng đã dùng hình ảnh mẹ ông để quảng bá.

Theo Jimu News tối 28/10, tòa án tại tỉnh Giang Tô tuyên ông Luca Dotti thắng kiện. Trước đó, ông tố cáo một nhà hàng mang tên Thiên Thần Hepburn xâm phạm hình ảnh của mẹ mình. Năm 2014, nhà hàng này không chỉ sử dụng tên mà còn treo ảnh của minh tinh tại quán ăn, đăng ảnh lên các tài khoản mạng xã hội để quảng bá dịch vụ của tiệm.

Ông Luca Dotti tại Hàng Châu ngày 28/10. Ảnh: Jimu News

Theo phía gia đình Audrey Hepburn, hành vi của nhà hàng "xâm phạm quyền danh dự, nhân phẩm của nghệ sĩ quá cố, đồng thời gây tổn hại về tinh thần, kinh tế người thân của minh tinh". Luca Dotti yêu cầu công ty sở hữu nhà hàng ngừng sử dụng tên và hình ảnh của Audrey Hepburn, xin lỗi, bồi thường số tiền một triệu nhân dân tệ (3,7 tỷ đồng) cùng chi phí kiện tụng là gần 120.000 tệ (445 triệu đồng).

Phía nhà hàng cho rằng Audrey Hepburn qua đời hơn 30 năm, vì thế quyền danh dự, hình ảnh mai một, con trai của bà không đủ tư cách đại diện cho chủ thể (Audrey Hepburn). Đại diện nhà hàng nói sử dụng tên và hình ảnh của minh tinh một cách chính đáng, xuất phát từ sự yêu mến, không có hành vi bôi xấu.

Hình Audrey Hepburn treo trong nhà hàng. Ảnh: Jimu News

Tuy vậy, tòa án nhận định người chết vẫn được bảo vệ lợi ích và các quyền danh dự, nhân phẩm. Lợi ích kinh tế phát sinh do người thân thừa hưởng. Nhà hàng sử dụng tên và hình ảnh Audrey Hepburn trong thời gian dài với mục đích kinh doanh mà chưa có sự đồng ý của gia đình diễn viên, làm khán giả hiểu lầm Audrey Hepburn liên quan việc kinh doanh, dẫn đến xâm phạm hình ảnh của người quá cố.

Tòa yêu cầu công ty chấm dứt sử dụng tên Audrey Hepburn đồng thời xin lỗi Luca Dotti, bồi thường số tiền 200.000 nhân dân tệ (741 triệu đồng).

Ông Luca Dotti cho biết vui mừng vì phán quyết của tòa án. Gia đình ông không muốn khán giả ngừng yêu mến Audrey Hepburn mà chỉ hy vọng kiểm soát được các sản phẩm kinh doanh liên quan hình ảnh bà. Ông nói: "Biết đâu thức ăn của nhà hàng dở nên họ tìm cách này để lấp liếm điều đó".

Minh tinh Audrey Hepburn. Ảnh: Grecian Needle

Luca Dotti nói trong hồi ức của ông, mẹ thân thương và dịu dàng, bà đón ông tan học, mẹ con cùng vào phố mua sách và tất. Buổi sáng, mẹ nấu trứng cho ông. Những kỷ niệm đó theo Luca Dotti suốt đời.

Minh tinh Audrey Hepburn sinh năm 1929 tại Bỉ, có cha mang quốc tịch Anh và mẹ là người Hà Lan. Thuở nhỏ, bà chủ yếu sống tại Hà Lan và trải qua cuộc sống dưới thời xâm lược của phát xít Đức. Gia đình tiết lộ Audrey suýt chết đói vì chiến tranh, khiến bà mắc bệnh vàng da và thiếu máu. Diễn viên cho rằng việc thiếu ăn lúc nhỏ khiến bà luôn gầy dù không bao giờ theo các chế độ ăn kiêng.

Váy của Audrey Hepburn Audrey Hepburn mặc "Little black dress" của Givenchy trong "Breakfast at Tiffany's". Video: Paramount Pictures

Sau chiến tranh, Audrey bắt đầu tập ballet và nhận học bổng nghệ thuật tại London. Bà bắt đầu làm mẫu thời trang và đóng phim. Audrey thu hút sự chú ý của tiểu thuyết gia Colette, người mời bà sang Mỹ đóng kịch Broadway. Bà nhanh chóng thành công tại Hollywood với phim Roman Holiday, The Nun's Story, Breakfast at Tiffany's, My Fair Lady.

Bà xếp thứ ba trong danh sách "Những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh Mỹ" do Viện phim Mỹ bình chọn và được vinh danh tại Đại lộ Danh vọng Hollywood. Năm 2006, tạp chí New Woman bình chọn minh tinh là "mỹ nhân của mọi thời đại". Audrey Hepburn qua đời năm 1993 vì bệnh ung thư.

Như Anh (theo Jimu News)