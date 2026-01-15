Con trai lục phòng ngủ, trộm tiền lúc cha mẹ đi vắng

An GiangLư Hải Đăng, 19 tuổi, lợi dụng lúc cha mẹ vắng nhà đã cùng người cậu họ đột nhập phòng ngủ lấy trộm điện thoại, tiền, vàng trị giá gần 900 triệu đồng.

Ngày 15/1, Đăng cùng thiếu niên 17 tuổi bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tối 11/1, do thiếu tiền tiêu xài, Đăng nảy sinh ý định lấy trộm tiền, vàng trong nhà và rủ người cậu họ tham gia.

Lư Hải Đăng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 22h cùng ngày, lợi dụng lúc cha mẹ đi TP HCM khám bệnh, trong nhà chỉ còn hai em nhỏ đang ngủ, Đăng gọi cậu họ đến thực hiện kế hoạch. Cả hai lục phòng ngủ của cha mẹ Đăng, lấy hai điện thoại di động, nhiều trang sức vàng và tiền mặt, tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng. Tang vật được giao cho người cậu họ cất giữ.

Sáng hôm sau, mẹ của Đăng về nhà phát hiện mất tài sản đsx trình báo công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Đăng ban đầu quanh co nhưng sau đó thừa nhận hành vi.

An Minh