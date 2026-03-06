Con trai kiến trúc sư 'lột xác' căn nhà 350 m2 của bố mẹ

Bố mẹ đưa ra ba yêu cầu khá rõ ràng: không gian cần đơn giản, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng. Trong suốt quá trình thiết kế, các cuộc trao đổi trong gia đình thường xoay quanh câu hỏi: ở đây sẽ diễn ra hoạt động gì, thay vì tập trung vào việc đặt đồ nội thất hay thể hiện phong cách.

Phương án cải tạo vì vậy được cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ can thiệp vào những phần thực sự cần thiết. Nhiều món đồ cũ, cửa và cửa sổ vẫn còn sử dụng tốt được giữ lại và bố trí lại trong không gian mới.

Gia đình cũng thống nhất quan điểm, ngôi nhà không phải là một “tác phẩm” để trưng bày, mà là nơi cuộc sống tiếp tục diễn ra và thay đổi theo thời gian. Vì vậy, việc cải tạo tập trung vào sắp xếp lại đời sống hằng ngày của bố mẹ, thay vì chạy theo một phong cách thiết kế cụ thể.