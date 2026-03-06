Con trai kiến trúc sư 'lột xác' căn nhà 350 m2 của bố mẹ

Công trình có diện tích 350 m2 nằm ở Trùng Khánh (Trung Quốc), được cải tạo từ một căn nhà ba tầng cũ.
Trong ký ức của người con trai, ngôi nhà luôn thiếu sáng, sân sau chưa được sử dụng rõ ràng, cùng nhiều góc nhỏ không hợp lý và khó dọn dẹp.
Sau khoảng 15 năm sinh sống, bố mẹ đề nghị con trai, cũng là kiến trúc sư, cải tạo lại ngôi nhà. Ngoài việc sửa chữa hệ thống đường ống và thay thế thiết bị đã xuống cấp, gia đình mong muốn sắp xếp lại không gian để phù hợp hơn với nhịp sống hiện tại của người lớn tuổi.
Bố mẹ đưa ra ba yêu cầu khá rõ ràng: không gian cần đơn giản, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng. Trong suốt quá trình thiết kế, các cuộc trao đổi trong gia đình thường xoay quanh câu hỏi: ở đây sẽ diễn ra hoạt động gì, thay vì tập trung vào việc đặt đồ nội thất hay thể hiện phong cách.
Phương án cải tạo vì vậy được cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ can thiệp vào những phần thực sự cần thiết. Nhiều món đồ cũ, cửa và cửa sổ vẫn còn sử dụng tốt được giữ lại và bố trí lại trong không gian mới.
Gia đình cũng thống nhất quan điểm, ngôi nhà không phải là một “tác phẩm” để trưng bày, mà là nơi cuộc sống tiếp tục diễn ra và thay đổi theo thời gian. Vì vậy, việc cải tạo tập trung vào sắp xếp lại đời sống hằng ngày của bố mẹ, thay vì chạy theo một phong cách thiết kế cụ thể.
Ngôi nhà nằm giữa ba công trình liền kề và dùng chung hệ kết cấu. Gia chủ duy trì phân khu theo trục đứng đã hình thành nhiều năm. Tầng hai là lối vào chính kết nối đường nội khu, gồm phòng khách, gara, phòng ngủ khách và khoảng thông tầng. Tầng một tiếp cận từ sân sau, bố trí bếp, phòng ăn và không gian giải trí. Tầng ba dành cho hai phòng ngủ và phòng làm việc.
Quá trình cải tạo phát sinh nhiều cột, dầm và mảng tường cũ. Nhóm thiết kế không loại bỏ mà chuyển hóa thành yếu tố tổ chức không gian.
Thay vì thay đổi cấu trúc chịu lực, kiến trúc sư giữ nguyên hệ khung và trục chính, chỉ can thiệp vào tường ngăn không chịu lực. Cách làm giúp giảm chi phí và rút ngắn thời gian thi công.
Sau cải tạo, đồ đạc từ nhà cũ như sofa, bàn mạt chược, kệ sách tiếp tục được đưa vào sử dụng.
Không gian mở cho phép gia đình linh hoạt thay đổi cách bố trí theo nhu cầu, từ tiếp khách, uống trà đến sinh hoạt nhiều thế hệ.
Cửa chính và lối vào phòng khách. Khoảng sân lát gạch đất nung giúp cải thiện độ ẩm cho căn nhà.
Vấn đề thiếu sáng do kiến trúc cũ trước đó được xử lý bằng cách mở toàn bộ tường của giếng trời. Hai tầng trên lắp hệ cửa kính lớn đưa ánh sáng sâu vào phòng khách. Nhờ đó ban ngày, gia chủ không cần bật đèn điện.
Cầu thang giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào tầng dưới.
Phòng ăn được đưa sát cạnh vườn sau, mở tầm nhìn trực tiếp ra mảng xanh.
Một đảo bếp dài đặt ở trung tâm, liên kết bếp nấu, bàn ăn. Không gian mở cho phép các hoạt động diễn ra đồng thời mà không tách biệt.
Phòng ngủ sử dụng vật liệu gỗ sáng màu cho sàn, tủ quần áo và kệ sách, tạo cảm giác ấm áp và đồng nhất.
Phòng tắm được bố trí cửa sổ lớn nhìn ra mảng xanh bên ngoài, giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào trong. Bồn tắm đặt sát cửa sổ để tận dụng tầm nhìn ra khu vườn.
Bích Phương (theo Interndeco, Archdaily)