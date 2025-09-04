Con trai Hà Kiều Anh đệm đàn cho diva Hồng Nhung

TP HCMCa sĩ Hồng Nhung hát "Cho con" với phần đệm đàn của Kamen Huỳnh - con hoa hậu Hà Kiều Anh - tại buổi diễn gây quỹ từ thiện.

Buổi hòa nhạc Trẻ em vì trẻ em diễn ra tại Nhà hát VOH Music One (phường Đa Kao), thu hút khoảng 200 khán giả. Trong lần hiếm hoi trở lại sân khấu sau nhiều tháng điều trị bệnh ung thư vú, ca sĩ Hồng Nhung thể hiện bài Cho con (nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu) với chất giọng nội lực, cùng phần đệm piano của Kamen Huỳnh.

Diva Hồng Nhung hát 'Cho con' ở concert từ thiện Diva Hồng Nhung hát "Cho con". Video: Gia Hưng

Ở đoạn điệp khúc, nghệ sĩ đưa micro về phía khán giả, mời mọi người hòa giọng. Sau tiết mục, Hồng Nhung nói thấy vui khi lần đầu tiên biểu diễn cùng con trai của hoa hậu Hà Kiều Anh, người chị chứng kiến bước trưởng thành từ ngày bé đến nay.

Kamen Huỳnh, 17 tuổi, đệm đàn cho Hồng Nhung trong tiết mục "Cho con". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Hoa hậu Hà Kiều Anh có ba người con, trong đó Kamen Huỳnh là con trai đầu. Chị nói cho các con học đàn hát, cưỡi ngựa từ nhỏ để rèn sự tự tin và các kỹ năng mềm.

Chương trình còn có màn song ca của ca sĩ Đoan Trang và con gái Sol Angeline với ca khúc Em là hoa hồng nhỏ (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Đoan Trang cho biết lúc cô năm tuổi, đã được mẹ dạy hát ca khúc thiếu nhi nổi tiếng của Trịnh Công Sơn để biểu diễn vào dịp khai giảng năm học mới.

Phần trình diễn của các em khiếm thị đến từ Mái ấm huynh đệ Như Nghĩa mang lại nhiều cảm xúc cho khán phòng. Khi các em thể hiện ca khúc Ước vọng cho tuổi thơ bằng nhạc cụ dân tộc, nhiều khán giả rưng rưng nước mắt. Một số phụ huynh cho biết đây là tiết mục khiến họ cảm nhận sâu sắc nhất về nghị lực vượt qua khó khăn.

Sân khấu của Trẻ em vì trẻ em là nơi thể hiện tài năng của nhiều học sinh trên địa bàn TP HCM. Các tiết mục đa dạng như độc tấu piano các tác phẩm kinh điển như Allegro của Mozart, Hungarian Sonata của Franz Schubert, phần kết hợp piano và kèn trombone trong bản nhạc phim nổi tiếng One Summer's Day của Joe Hisaishi.

Các em nhỏ của Mái ấm huynh đệ Như Nghĩa trình diễn nhạc cụ dân tộc với ca khúc "Ước vọng cho tuổi thơ". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Sự kiện do Chi hội Ươm mầm ước mơ, thuộc Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ học phí cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hoa hậu Hà Kiều Anh - người đứng đầu chi hội - cho biết: "Chương trình mong muốn dùng âm nhạc kết nối, giúp các em trở thành những sứ giả của tình yêu thương và xây dựng trách nhiệm với cộng đồng".

Với sự dẫn dắt của MC Bình Minh, sự kiện kéo dài hai tiếng, được dàn dựng với phong cách tối giản, Điệp Văn đạo diễn. Chương trình khép lại bằng ca khúc Heal the World do nghệ sĩ và các em nhỏ cùng thể hiện. Đại diện ban tổ chức cho biết số tiền quyên góp sẽ được dùng để bảo trợ học phí hàng tháng cho các trẻ em khó khăn đến khi tròn 18 tuổi.

Hồng Nhung, 55 tuổi, tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, đi hát từ thập niên 1980. Chị thành công với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Thanh Tùng. Hôm 9/7, Hồng Nhung ra MV Tự hỏi - được đầu tư hàng tỷ đồng - sau nửa năm điều trị ung thư vú, thể hiện lối hát mới và phong cách trẻ trung.

Gia Hưng