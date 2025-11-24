Con trai giấu thi thể, đóng giả mẹ để gian lận lương hưu

ItalyMột người đàn ông giấu thi thể mẹ trong tầng hầm, nhận lương hưu hàng tháng của bà suốt ba năm, chỉ bị lộ khi cải trang thành mẹ đi làm lại thẻ căn cước.

Ngày 20/11, một người đàn ông 57 tuổi bị vạch trần âm mưu gian lận lương hưu tinh vi khi cải trang thành mẹ mình để đi làm lại giấy tờ tùy thân của bà.

Ông ta xuất hiện tại văn phòng đăng ký của xã Borgo Virgilio ở vùng Lombardy trong trang phục nữ, đội tóc giả, tô son và đeo đồ trang sức để cố gắng đánh lừa các công chức. Tuy nhiên, nhân viên tại đó lập tức nghi ngờ, báo cáo cho chính quyền và cảnh sát.

Kiểm tra dữ liệu từ camera giám sát, họ thấy "người phụ nữ" đến bằng ôtô, nhưng bà vốn không có bằng lái xe. Sau đó, họ yêu cầu người này quay trở lại văn phòng để cảnh sát điều tra.

Xã trưởng Francesco Aporti kể người đàn ông 57 tuổi bước vào văn phòng với tốc độ chậm rãi, mặc áo vest với váy dài, tô son, sơn móng tay, đeo đồ trang sức trên cổ và tay, đeo khuyên tai kiểu cũ, tóc nâu sẫm. "Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cổ ông ta hơi to, các nếp nhăn cũng kỳ lạ, da bàn tay không giống như da của người 85 tuổi. Giọng nói nghe nữ tính nhưng thi thoảng lại bật ra tông giọng nam", xã trưởng nói.

Văn phòng hành chính địa phương ở Borgo Virgilio. Ảnh: Corriere della Sera

Người đàn ông thú nhận là con của người phụ nữ 85 tuổi mà ông ta tự nhận trước đó. Khi khám xét nhà người mẹ, cảnh sát tìm thấy một xác ướp trong căn phòng dưới tầng hầm.

Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy bà qua đời vì nguyên nhân tự nhiên vào năm 2022. Thi thể đã được đưa đến nhà xác để khám nghiệm.

Theo cảnh sát, người đàn ông không báo cáo về cái chết của mẹ để tiếp tục được nhận lương hưu hàng tháng trong suốt ba năm sau khi bà qua đời. Sự việc vỡ lở khi thẻ căn cước của bà hết hạn, ông ta buộc phải mặc quần áo của mẹ để đi làm lại giấy tờ.

Người đàn ông đang phải đối mặt với cáo buộc che giấu thi thể và gian lận.

Tuệ Anh (theo Corriere della Sera, Metro)