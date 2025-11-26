Con trai đóng giả người mẹ đã khuất để nhận lương hưu

ItalyNgười đàn ông ở Borgo Virgilio bị điều tra vì hóa trang thành người mẹ đã khuất để tiếp tục nhận lương hưu của bà trong nhiều năm.

Guardian ngày 25/11 đưa tin một người đàn ông 56 tuổi, chưa được công bố danh tính, sống ở Borgo Virgilio, gần thành phố Mantua, miền bắc Italy, vẫn tiếp tục nhận hàng nghìn euro tiền lương hưu của mẹ mỗi tháng sau khi bà qua đời vào năm 2022.

Thay vì báo tin mẹ đã qua đời, người đàn ông này giấu thi thể bà trong nhà rồi mỗi tháng đội tóc giả, trang điểm, đeo khuyên tai giống mẹ để tới địa điểm nhận lương hưu. Chỉ tới đầu tháng này, người đàn ông mới bị phát hiện khi cải trang thành mẹ để tới gia hạn thẻ căn cước tại văn phòng hội đồng địa phương.

Người đàn ông ở Borgo Virgilio (phải) và người mẹ đã khuất. Ảnh: CNN

Ông Francesco Aporti, Thị trưởng Borgo Virgilio, cho biết người đàn ông khi xuất hiện ở văn phòng đã hóa trang khá cẩn thận, cẩn thận sơn móng tay, tô son, đeo trang sức và cố bắt chước giọng nữ.

Tuy nhiên, "cụ bà" này thi thoảng nói giọng đàn ông, khiến một nhân viên hội đồng nghi ngờ. Sau khi quan sát kỹ, nhân viên này nhận thấy phần cổ người đàn ông hơi dày và nếp nhăn không tự nhiên, da tay cũng không giống của một cụ bà 85 tuổi.

Người này lập tức báo tin cho cảnh sát. Giới chức sau đó mở cuộc điều tra, khám xét nhà người đàn ông và phát hiện thi thể người mẹ đã khuất được giấu trong phòng giặt.

Theo tờ Corriere, người đàn ông này là y tá thất nghiệp, có thu nhập hàng năm 53.000 euro (hơn 61.000 USD) nhờ lương hưu của mẹ và sở hữu ba bất động sản.

Đây không phải lần đầu ở Italy xuất hiện vụ con cái giấu thi thể bố mẹ đã khuất để gian lận tiền trợ cấp. Năm 2023, giới chức Verona cũng phát hiện một người đàn ông giấu xác mẹ trong nhà suốt 5 năm để nhận lương hưu của bà.

Ngọc Ánh (Theo Guardian, Corriere)