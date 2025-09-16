Con trai Chủ tịch Samsung nhập ngũ làm học viên sĩ quan

Con trai cả của Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc, tham gia chương trình huấn luyện sĩ quan hải quân.

Lee Ji-ho, 24 tuổi, con trai cả của Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, ngày 15/9 tới Học viện Hải quân ở quận Jinhae, tỉnh Nam Gyeongsang, để bắt đầu nghĩa vụ quân sự. Anh đi cùng xe với gia đình, được xác minh danh tính hai lần tại cổng gác số 3 trước khi vào căn cứ.

Hải quân Hàn Quốc cho biết Ji-ho nhập ngũ với tư cách học viên sĩ quan khóa 139, dành cho người đã tốt nghiệp đại học. Ji-ho sẽ trải qua 11 tuần huấn luyện tại học viện, trước khi được phong hàm thiếu úy vào ngày 1/12. Tổng thời gian phục vụ trong quân đội, gồm cả ba tháng đào tạo, dự kiến kéo dài 39 tháng.

Ji-ho sinh năm 2000 tại Mỹ, là con trai cả của ông Lee Jae-yong với bà Lim Se-ryeong, phó chủ tịch Tập đoàn Daesang. Anh tốt nghiệp Đại học Columbia, có hai quốc tịch Hàn Quốc và Mỹ.

Lee Ji-ho (giữa) trình diện tại Học viện Hải quân Hàn Quốc ngày 15/9. Ảnh: Hankyoreh

Hàn Quốc quy định người có hai quốc tịch vẫn được giữ quốc tịch nước ngoài nếu nhập ngũ với tư cách binh nhì. Nhưng để trở thành sĩ quan, công dân đó buộc phải từ bỏ quốc tịch thứ hai. Ji-ho đã tự nguyện xin thôi quốc tịch Mỹ để đủ điều kiện làm học viên sĩ quan trong đợt này.

Việc Ji-ho từ bỏ quốc tịch Mỹ và chọn con đường phục vụ trong quân ngũ được truyền thông Hàn Quốc đánh giá là quyết định hiếm có. Hàng năm, khoảng 100 công dân Mỹ gốc Hàn hoặc người Hàn Quốc đã có tư cách thường trú nhân tại Mỹ tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ở quê nhà.

Samsung không bình luận về kế hoạch tương lai của Ji-ho sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Chủ tịch Lee Jae-yong từng tuyên bố công khai rằng ông "không có ý định truyền lại quyền quản lý tập đoàn cho các con". Trong lễ nhập ngũ của Ji-ho, chỉ có mẹ và em gái Lee Won-ju có mặt.

Thanh Danh (Theo Yonhap, Hankyoreh, Chosun)